Самый страшный фильм в истории человечества: наука сказала свое последнее слово в споре

Ученые провели исследование, чтобы наконец-то положить конец спорам о том, какой фильм ужасов самый жуткий.

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В преддверии Хэллоуина ученые провели исследование, чтобы поставить точку в давних спорах о том, какой же фильм ужасов самый страшный, пишет DailyMail.

В рамках нового исследования была набрана группа добровольцев, которые просматривали популярные хорроры, подключенные к мониторам сердечного ритма. Опираясь на эти данные исследователи смогли увидеть, какие фильмы больше остальных усиливали страх и волнение у испытуемых.

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Команда выяснила, что самая страшна сцена была показана в фильме "Астрал", а самый пугающий фильм всех времен – "Синистер".

Исследование стало частью проекта Science of Scare Project, в рамках которого исследователи попытались выбрать самые страшные фильмы за последние 4 года.

Отмечается, что группа была сформирована из 250 участников, оснащенные пульсометрами, которые контролировали их жизненные показатели во время просмотра фильмов. Исследователи оценивали частоту сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма. В первом случае измеряется количество ударов сердца в минуту, а во втором оценивается изменения интервала между ударами сердца, которое измеряется в миллисекундах.

"Высокая частота сердечных сокращений говорит о том, что сердце зрителей начинает сильнее качать кровь, а это в свою очередь является частью инстинкта "бей или беги". С другой стороны, чем меньше времени проходит между ударами сердца, тем больше зритель погружается в ужас", — говорится в заключении Science of Scare Project.

После команда объединила оба показателя, чтобы оценить каждый фильм по 100-бальной шкале.

"Для примера, у детского фильма "Шрек" так называемая "оценка страха" составляет 3 из 100", — подчеркивают исследователи.

Основываясь на этих данных, исследователи пришли к выводу, что мистический хоррор Скотта Дерриксона "Синистер" 2012 года является самым страшным фильмом в истории.

"У нашей аудитории при просмотре этого фильма частота сердечных сокращений выросла на 34%: с 64 до 86 ударов в минуту на протяжении всего фильма, в самый же страшны момент сердцебиение испытуемых достигало 131 удара в минуту. Промежутки между ударами сердца сократились на 21%", — сообщают исследователи проекта.

Оба этих показателя вывели "Синистер" на первое место, дав ему 96 баллом из 100.

В это же время, фильма "Астрал" занял четвертое место в списке, но одна из сцен фильма была признана самой пугающей в истории фильмов ужасов.

Первая пятерка самых страшных фильмов выглядит так: "Синистер" – 1-е место, "Хост" – 2-е место, "Паранормальные явления. Скинамаринк" – 3-е место, "Астрал" – 4-е место и "Заклятие" – 5-е место.

Напомним, недавно ученые выяснили, что кошмары могут быть ранним признаком неизлечимой болезни. Так, появление частых ночных кошмаров у пожилых мужчин может быть ранним признаком болезни Паркинсона.