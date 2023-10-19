Создан новый галактический атлас: в нем собраны 400 тысяч галактик рядом с Млечным Путем (фото)

Доступ к атласу открыт не только для ученых, но и для любителей астрономии.

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В научно-исследовательском центре NOIRLab (США) сообщили о создании нового космического атласа, в котором собрана детализированная информация о почти 400 000 галактик, расположенных рядом с Млечным Путем. Атлас содержит красивые изображения, к которым можно получить бесплатный доступ онлайн, пишет Space.

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Новый галактический атлас под названием Siena Galaxy Atlas доступен не только для ученых, но и для всех любителей астрономии на специальном сайте. Собрание изображений и данных о почти 400 000 близких к нам галактик было получено с помощью наблюдений в период с 2014 по 2017 год, которые проводились в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо (Чили) и Национальной обсерватории Китт-Пик (США).

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Такие космические атласы помогают астрономам классифицировать новые открытия и эти данные должны постоянно обновляться, ведь астрономы проводят много новых исследований.

Галактика NGC 520 из нового космического атласа, представляет собой объект, состоящий из двух галактик, которые столкнулись более 300 миллионов лет назад Фото: NOIRLab

Согласно сообщению NOIRLab, новый атлас содержит точную и детализированную информацию о галактиках, что поможет изучать их эволюцию, а также распределение темной материи. Близкие к нам галактики имеют важное значение для астрономов, ведь их легче всего изучать, и они не только красивые, но и дают возможность понять, как формируются и развиваются галактики.

Новый атлас содержит огромное количество космической информации, включая местоположения, формы и размеры сотен тысяч крупных галактик, которые расположены относительно близко к Млечному Пути. Siena Galaxy Atlas является первым космическим атласом, в котором представлены профили кривой блеска галактик. Она показывает, как яркость галактики меняется от самой яркой точки, которая обычно находится в центре, до самой тусклой точки, которая обычно расположена на краю.

Мозаика из 42 галактик в новом космическом атласе, содержащем почти 400 000 галактик Фото: NOIRLab

Ученые могут использовать Siena Galaxy Atlas, например, для исследования того, как звезды формируются в галактиках различной формы и как распределение темной материи определяет положение галактик и то, как они группируются вместе. С помощью нового атласа астрономы также смогут найти источники гравитационных волн, обнаруженных на Земле.

В сообщении NOIRLab сказано, что Siena Galaxy Atlas особенно понравится астрономам-любителям, поскольку он поможет им узнать больше о некоторых галактиках.

Фокус уже писал о том, что сверхмощные "лезвия" из плазмы разрезают целые звезды пополам, как выяснили ученые. Авторы исследования считают, что сверхмощные потоки плазмы сформировались благодаря самым сильным магнитным полям.

Также Фокус писал о том, что в центре нашей галактики астрономы обнаружили группу объектов, которые согласно теории, не должны здесь существовать.