Новый год в Древнем Египте: на крыше 2200-летнего храма обнаружили сцены с празднования (фото)

Во время реставрационных работ в храме Эсна в Египте исследователи восстановили древнюю роспись с изображением богов в новогоднюю ночь.

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Представьте себе путешествие в прошлое, примерно на 2200 лет назад, к месту, где Египтом правили римляне. Посреди этого древнего мира исследователи недавно наткнулись на захватывающее произведение искусства в храме Эсна. Этот храм, который сейчас находится на реставрации, является сокровищницей истории и мифологии, пишет Live Science.

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Потолок храма Эсна скрывал великолепную новогоднюю сцену, нарисованную древними египтянами. На ней изображены египетские божества на соседних лодках и богиня неба, глотающая вечернее небо над ними. Эти изображения раскрывают мифологию египетского Нового года, который приходился на середину июля по нашему современному календарю.

В течение последних пяти лет ученые тщательно очищали потолок храма, открывая сокровищницу древних изображений Фото: Ahmed Amin/Ministry of Tourism and Antiquities (MoTA)

На этом древнем произведении искусства мы видим трех божеств: Орион (также известный как Сах), Сопдет и Анукет. Орион представляет одноименное созвездие, в то время как Сопдет символизирует Сириус, звезду, которая в Древнем Египте оставалась невидимой на ночном небе в течение 70 дней.

Ее появление знаменовало египетский Новый год. В это время река Нил сезонно разливалась, и считалось, что богиня Анукет ответственна за отступление паводковых вод Нила, что происходило примерно через 100 дней после появления Сириуса.

Реставрационные работы были совместными усилиями Тюбингенского университета в Германии и Министерства туризма и древностей Египта. В течение последних пяти лет ученые тщательно очищали потолок храма, открывая сокровищницу древних изображений.

Среди находок — изображения древнего зодиака, различных астрономических созвездий и мифологических богинь. Также обнаружено более 200 неизвестных ранее надписей.

В Древнем Египте южный ветер ассоциировался с адской жарой, и вполне возможно, что лев олицетворяет ее силу Фото: Ahmed Amin/Ministry of Tourism and Antiquities (MoTA)

Когда команда закончила очистку потолка, они отреставрировали еще несколько росписей. Одна из них — изображение тела льва с четырьмя крыльями и головой барана — олицетворяет "южный ветер", согласно надписи. В Древнем Египте южный ветер ассоциировался с адской жарой, и вполне возможно, что лев олицетворяет ее силу.

Завершив реставрацию потолка, команда сейчас работает над очисткой стен, колонн и передней части храма, известной как пронаос. Эта работа обещает открыть новые цвета и ранее скрытые детали, такие как изображения "тронов богов" и представления об их одежде.

Невероятное открытие не только открывает окно в древнеегипетские новогодние празднования, но и проливает свет на различные аспекты жизни того времени. Реставрационные работы, продолжающиеся в храме Эсны, могут раскрыть еще больше тайн и углубить наше понимание этого увлекательного периода в истории.

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