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Технологии и наука

Чудо архитектуры Древнего Мира: в храме Хнума обнаружили новые рельефы изображений богов (фото)

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Фото: Ministry of Tourism and Antiquities | Реставрационные работы храма Эсна обнаружили новые рельефы, изображающие древнеегипетских богов

Храм Эсна, расположенный в египетском городе Эсна (бывший Латополис), был посвящен древнеегипетскому богу Хнуму, а также его женам Менхит и Небту, их сыну Хеке и богине Нейт.

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Реставрационные работы храма Эсна обнаружили новые рельефы, изображающие древнеегипетских богов. Это уже не первое обнаружение новых изображений, в частности в марте, команда обнаружила изображения небес, включающие знаки зодиака, планеты, такие как Юпитер, Сатурн и Марс, а также различные звезды и созвездия, пишет HeritageDaily.

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Храм Эсна, расположенный в египетском городе Эсна (бывший Латополис), был посвящен древнеегипетскому богу Хнуму, а также его женам Менхит и Небту, их сыну Хеке и богине Нейт. Этот храм, построенный во времена Птолемеев, издавна был объектом большого культурного значения.

Начиная с 2018 года, ученые начали масштабный проект по реставрации и перекраске, и недавно команда сделала потрясающее открытие на крыше храма. Они нашли небесные рельефы, которые проливают свет на представления древних египтян о небесах.

На одном из самых ярких рельефов изображена богиня Нут, которая занимала особое место в системе верований древних египтян как божество неба, звезд, космоса, матерей, астрономии и вселенной. На этом изображении Нут стоит на четвереньках, ее спина изогнута кверху, создавая навес, представляющий полусферу видимого неба, как его видно с Земли. Этот образ согласуется с древним представлением о том, что Нут глотает солнце ночью, чтобы на рассвете родить его заново — вечный символ возрождения и суточного цикла солнца.

В восточном конце храма появляется еще одно замечательное изображение — Тот, бог луны, и солнечный бог Хнум-Ра, отличающийся четырьмя бараньими головами.

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Ранее обнаруженные рельефы
Фото: Ahmed Emam, Ministry of Tourism and Antiquities

Кроме того, реставрационные работы открыли и другие загадочные изображения, такие как змея с головой барана, птица с головой крокодила, хвост змеи с четырьмя крыльями, а также различные изображения змей и крокодилов. Эти символы добавляют слоев к богатому гобелену значений храма и еще больше намекают на сложность древнеегипетских верований.

Значение этих небесных находок заключается в том, что они способны перенести нас в прошлое, открывая окно в то, как древние египтяне воспринимали космос и богов, которые им управляли.

Поскольку мы продолжаем исследовать и расшифровывать небесные сказания, отчеканенные в этом величественном храме, находки обещают углубить наше понимание древнеегипетской культуры и духовности. Они служат свидетельством неизменного увлечения людей небом на протяжении всей истории, предлагая связь с нашим далеким прошлым и мост к тайнам космоса, которые и сегодня восхищают нас.

Ранее Фокус писал о гробнице человека, изменившего историю Египта. Чешские археологи раскопали древнее захоронение.

А также мы рассказывали о древнем храме, который обнаружили в Мексике. Легенду о нем передавали из уст в уста на протяжении тысяч лет.