Диво архітектури Стародавнього Світу: у храмі Хнума виявили нові рельєфи зображень богів (фото)

Храм Есна, розташований в єгипетському місті Есна (колишній Латополіс), був присвячений давньоєгипетському богу Хнуму, а також його дружинам Менхіт і Небту, їхньому синові Хеці та богині Нейт.

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Реставраційні роботи храму Есна виявили нові рельєфи, що зображають давньоєгипетських богів. Це вже не перше виявлення нових зображень, зокрема у березні, команда виявила зображення небес, що включали знаки зодіаку, планети, такі як Юпітер, Сатурн і Марс, а також різні зірки та сузір'я, пише HeritageDaily.

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Храм Есна, розташований в єгипетському місті Есна (колишній Латополіс), був присвячений давньоєгипетському богу Хнуму, а також його дружинам Менхіт і Небту, їхньому синові Хеці та богині Нейт. Цей храм, збудований за часів Птолемеїв, здавна був об'єктом великого культурного значення.

Починаючи з 2018 року, науковці розпочали масштабний проєкт з реставрації та перефарбовування, і нещодавно команда зробила приголомшливе відкриття на даху храму. Вони знайшли небесні рельєфи, які проливають світло на уявлення давніх єгиптян про небеса.

На одному з найяскравіших рельєфів зображена богиня Нут, яка займала особливе місце в системі вірувань давніх єгиптян як божество неба, зірок, космосу, матерів, астрономії та всесвіту. На цьому зображенні Нут стоїть на рачки, її спина вигнута догори, створюючи навіс, який представляє півсферу видимого неба, як його видно з Землі. Цей образ узгоджується з давнім уявленням про те, що Нут ковтає сонце вночі, щоб на світанку народити його заново — вічний символ відродження і добового циклу сонця.

У східному кінці храму з'являється ще одне чудове зображення — Тот, бог місяця, і сонячний бог Хнум-Ра, що вирізняється чотирма баранячими головами.

Раніше виявлені рельєви Фото: Ahmed Emam, Ministry of Tourism and Antiquities

Крім того, реставраційні роботи відкрили й інші загадкові зображення, такі як змія з головою барана, птах з головою крокодила, хвіст змії з чотирма крилами, а також різні зображення змій і крокодилів. Ці символи додають шарів до багатого гобелену значень храму і ще більше натякають на складність давньоєгипетських вірувань.

Значення цих небесних знахідок полягає в тому, що вони здатні перенести нас у минуле, відкриваючи вікно в те, як стародавні єгиптяни сприймали космос і богів, які ним керували.

Оскільки ми продовжуємо досліджувати і розшифровувати небесні оповіді, викарбувані в цьому величному храмі, знахідки обіцяють поглибити наше розуміння давньоєгипетської культури і духовності. Вони слугують свідченням незмінного захоплення людей небом протягом усієї історії, пропонуючи зв'язок з нашим далеким минулим і міст до таємниць космосу, які й сьогодні захоплюють нас.

Раніше Фокус писав про гробницю людини, що змінила історію Єгипту. Чеські археологи розкопали древнє поховання.

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