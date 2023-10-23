Промерзла до костей и "воскресла". Удивительная история женщины, выжившей после "заморозки"

Исследователи рассказали, как ей удалось выжить несмотря на посеревшую кожу, остекленевшие глаза и окоченевшее тело.

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Истории о людях, которым удалось выжить при невероятных минусовых температурах достаточно необычны, а потому часто освещаются, однако они вовсе не являются редкостью. У медицинских работников в холодном климате даже есть поговорка на этот счет: "Никто не мертв, пока не согреется и не умрет", пишет Science Alert.

Эта история произошла в 1980 году в Новый год в Миннесоте. Тогда мужчина по имени Уолли Нельсон ранним утром обнаружил в нескольких метрах от порога дома тело своей подруги Джин Хиллард, которая казалась мертвой. Об этом свидетельствовала бледная кожа, стеклянные глаза и окоченевшее тело. Однако лишь на первый взгляд, в действительности все оказалось немного сложнее.

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Известно, что девушка возвращалась с новогодней вечеринки, когда ее машина заглохла, а потому она покинула авто при температуре -30 градусов по Цельсию и отправилась за помощью к другу. На ней был лишь новогодний наряд, пальто, перчатки и ковбойские сапоги. Джин почти удалось добраться до дома Уолли, когда она споткнулась и потеряла сознание. В течение 6 часов тело Хиллард лежало на холоде, постепенно остывания и становясь "замороженным".

Позже Уолли рассказывал, что тело подруги выглядело так, будто она мертва. Однако когда он втащил его в дом из ее носы "вышло несколько пузырей". А потому он тут же позвонил в службу спасения. Медики отмечают, что именно оперативная реакция парня тогда спасла девушке жизнь, в противном случае она, вероятно, в действительности замерзла бы до смерти.

В результате случай Джин Хиллард стал отличным медицинским примером того, что крайняя гипотермия вовсе не обязательно означает конец жизни. Исследования показывают, снижение температуры тела может охладить обмен веществ и уменьшить ненасытную жажду человеческого организма к кислороду. Фактически охлажденное тело способно замедлить весь процесс умирания, однако лишь на время. Впрочем, медики считают, что этого времени может оказаться достаточно, чтобы справиться с низким пульсом пациента.

Однако случай Хиллард кажется весьма особенным, и вовсе не потому, что температура ее тела составляла невообразимые для человека 27 градусов по Цельсию. Дело в том, что она, судя по всему, была заморожена. Ее лицо было пепельным, глаза "стеклянными", а кожа слишком твердой, даже для того, чтобы медики могли проколоть ее иглой для инъекции. По словам лечащего врача Джин, Джорджа Сатера, тело пациентки было настолько холодным и твердым, что напоминало "кусок мяса из глубокой заморозки".

Сатер также рассказал, что всего за несколько часов им с коллегами удалось согреть тело Хиллард с помощью грелок. К полудню она уже начала разговаривать, а единственными последствиями оказались несколько онемевших и покрытых волдырями пальцев на ногах. Еще немного позже ее выписали из больницы.

Для друзей и родственников это событие стало настоящим чудом, однако позиция биологии в этом вопросе несколько иная. Дело в том, что в отличие от многих материалов, вода в твердом состоянии занимает больший объем, чем в жидком. Это расширение стало бы весьма опасным для тканей организма человека, оказавшегося в холоде, поскольку жидкость могла раздуться до такой степени, что сосуды попросту разорвались бы.

Исследования показывают, что даже несколько случайных кристаллов льда, образованных не в том месте, могут с легкостью повредить клеточные мембраны своими игольчатыми осколками, превратив конечности в почерневшие участки омертвевшей кожи и мышц — то, что обычно называют обморожением.

Впрочем, некоторым животным удалось адаптироваться, чтобы справляться с этой опасностью. Например, глубоководная антарктическая черноперая ледяная рыба вырабатывает гликопротеины в качестве "природного антифриза". В то же время древесная лягушка научилась превращать содержимое своих клеток в сироп, наполняя организм глюкозой, что позволяет сопротивляться замерзанию и обезвоживанию.

В то же время исследователи отмечают, что без дополнительных анализов и наблюдений, сложно сказать наверняка, что именно помогло Хиллард пережить "заморозку". Существует вероятность, что ей помогла специфическая химия тела или состав тканей. Однако ученые отмечают, что куда более важным является тот факт, что, хоть тело Хиллард и казалось твердым, оно не было заморожено в полной мере. Фактически серьезное переохлаждение может привести к такой степени ригидности мышц, что это может напоминать трупное окоченение.

Исследователи считают, что холодная и белая кожа и стеклянные и "твердые" глаза в действительности не являются чем-то удивительным. Дело в том, что тело человека в подобной ситуации перекрывает каналы к кровеносным сосудам под кожей, что помогает сохранить органы функционирующими. В результате тело может стать пепельного цвета и быть удивительно твердым и холодным на ощупь.

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