Сундук с сюрпризами. Самая глубокая загадка Земли "горит" глубоко под нашими ногами

Исследователи считают, что внутреннее ядро нашей планеты похоже на нечто из совсем другого мира.

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Возраст нашей планеты оценивается в невероятные 4,5 миллиарда лет. Ученые столетиями пытаются заглянуть в прошлое, чтобы узнать о том, как сформировалась и развивалась жизнь на Земле, а также о том, как она сама образовалась и сформировалась, пишет IFLScience.

Сотни лет мы пытаемся заглянуть в самое сердце нашей планеты, но едва ли нам когда-то удастся сделать это в буквальном смысле. Самая глубокая яма, которую когда-либо удалось прорубить человеку имела глубину всего 12 263 метра, она расположена на северо-западе России, однако это чрезвычайно несущественно, учитывая, что сердце Земли "бьется" на глубине тысяч километров под нашими ногами.

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Тем не менее ученые научились использовать сейсмические волны и анализ магнитного поля для получения некоторых достоверных сведений о природе внутреннего ядра планеты. Считается, что оно расположено в тысячах километров под землей и представляет собой раскаленный шар из твердого железа. Впрочем, несмотря на все эти данный внутренне ядро планеты все еще полно сюрпризов.

Исследования уже показали, что внутреннее ядро планеты расположено на глубине 5 150 километров под поверхностью. Оно состоит из металлической сферы радиусом около 1 216 километров, и приблизительно соответствует размерам Плутона.

Еще в 1936 году датский сейсмолог Инге Леманн предположила, что центр нашей планеты состоит из твердого внутреннего ядра, окруженного жидким внешним ядром. Десятилетиями его смелая теория подвергалась критике, однако со временем была подтверждена — сейсмографы обнаружили волны, отклоняющиеся от твердого внутреннего ядра. В результате все оказалось так, как и предсказывал Леманн почти 90 лет назад.

И все же внутреннее ядро планеты все еще полно загадок — например, ученые до сих пор не знают из чего оно состоит. Нынешняя доминирующая теория предполагает, что сердце планеты представляет собой сплав железа со значительным количеством никеля и небольшим количеством хрома, марганца, фосфора и кобальта.

Некоторые исследователи также сравнивают сердце Земли с совершенно другой планетой, где температура взлетает до невероятных 5430°C, что приблизительно соответствует температуре поверхности Солнца. При этом давление здесь достигает почти 3,6 миллиона атмосфер. Любопытным кажется то, что подобных температур достаточно, чтобы расплавить железо и никель, однако огромное давление все еще способно удерживать их в твердом состоянии.

Кроме того, ученые предполагают, что внутреннее ядро Земли не вращается равномерно с остальной частью нашей планеты. Еще в 1990-х годах ученым удалось показать, что внутренний угол планеты подвергается сверхвращению — в результате внутреннее ядро вращается намного быстрее остальной части планеты. Впрочем, почему происходит именно так ученые до сих пор не знаю, но предполагают, что это может быть связано с магнитным полем и потоком расплавленного железа во внешнем ядре.

Несмотря на то, что возраст Земли составляет 4,5 миллиарда лет, ее внутреннее ядро, вероятно, сформировалось лишь около 1 миллиарда лет назад. Это произошло, когда сверхгорячий железный самородок самопроизвольно кристаллизовался внутри жидкого центра ядра.

Ученые полагают, что внутреннему ядру удалось оставаться раскаленным в течение миллиарда лет и в этом заслуга сразу нескольких процессов. Например, дело в тепле, оставшимся от формирования планет, когда ранняя Земля еще представляла собой огненный шар.

В октябре 2023 году китайские ученые пришли к выводу, что твердое внутреннее ядро Земли все еще остается немного мягким — всему виной блуждающие атомы железа. Так или иначе ученые сходятся в одном — нам еще слишком мало известно о том, как сформировалась наша планета и как она функционирует сегодня.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что в центре ядра Земли скрыт огромный железный шар.