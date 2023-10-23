Скриня із сюрпризами. Найглибша загадка Землі "горить" глибоко під нашими ногами

Дослідники вважають, що внутрішнє ядро нашої планети схоже на щось із зовсім іншого світу.

Related video

Вік нашої планети оцінюється в неймовірні 4,5 мільярда років. Вчені століттями намагаються зазирнути в минуле, щоб дізнатися про те, як сформувалося і розвивалося життя на Землі, а також про те, як вона сама утворилася і сформувалася, пише IFLScience.

Сотні років ми намагаємося зазирнути в саме серце нашої планети, але навряд чи нам колись вдасться зробити це в буквальному сенсі. Найглибша яма, яку будь-коли вдалося прорубати людині, мала глибину лише 12 263 метри, вона розташована на північному заході Росії, однак це надзвичайно несуттєво, зважаючи на те, що серце Землі "б'ється" на глибині тисяч кілометрів під нашими ногами.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Проте вчені навчилися використовувати сейсмічні хвилі й аналіз магнітного поля для отримання деяких перевірених відомостей про природу внутрішнього ядра планети. Вважається, що воно розташоване в тисячах кілометрів під землею і являє собою розпечену кулю з твердого заліза. Втім, попри всі ці дані, внутрішнє ядро планети все ще сповнене сюрпризів.

Дослідження вже показали, що внутрішнє ядро планети розташоване на глибині 5 150 кілометрів під поверхнею. Воно складається з металевої сфери радіусом близько 1 216 кілометрів, і приблизно відповідає розмірам Плутона.

Ще 1936 року данський сейсмолог Інге Леманн припустила, що центр нашої планети складається з твердого внутрішнього ядра, оточеного рідким зовнішнім ядром. Десятиліттями його смілива теорія піддавалася критиці, проте згодом була підтверджена — сейсмографи виявили хвилі, що відхиляються від твердого внутрішнього ядра. У результаті все виявилося так, як і передбачав Леманн майже 90 років тому.

І все ж внутрішнє ядро планети все ще сповнене загадок — наприклад, вчені досі не знають, з чого воно складається. Нинішня панівна теорія припускає, що серце планети являє собою сплав заліза зі значною кількістю нікелю і невеликою кількістю хрому, марганцю, фосфору і кобальту.

Деякі дослідники також порівнюють серце Землі з абсолютно іншою планетою, де температура злітає до неймовірних 5430°C, що приблизно відповідає температурі поверхні Сонця. При цьому тиск тут досягає майже 3,6 мільйона атмосфер. Цікавим здається те, що подібних температур достатньо, щоб розплавити залізо і нікель, проте величезний тиск все ще здатен утримувати їх у твердому стані.

Крім того, вчені припускають, що внутрішнє ядро Землі не обертається рівномірно з іншою частиною нашої планети. Ще в 1990-х роках вченим вдалося показати, що внутрішній кут планети піддається надобертанню — унаслідок цього внутрішнє ядро обертається набагато швидше за іншу частину планети. Утім, чому відбувається саме так, вчені досі не знають, але припускають, що це може бути пов'язано з магнітним полем і потоком розплавленого заліза в зовнішньому ядрі.

Попри те, що вік Землі становить 4,5 мільярда років, її внутрішнє ядро, ймовірно, сформувалося лише близько 1 мільярда років тому. Це сталося, коли надгарячий залізний самородок мимовільно кристалізувався всередині рідкого центру ядра.

Вчені вважають, що внутрішньому ядру вдалося залишатися розпеченим протягом мільярда років, і в цьому заслуга відразу декількох процесів. Наприклад, справа в теплі, що залишилося від формування планет, коли рання Земля ще була вогненною кулею.

У жовтні 2023 року китайські вчені дійшли висновку, що тверде внутрішнє ядро Землі все ще залишається трохи м'яким — у всьому винні атоми заліза, що блукають. Так чи інакше вчені сходяться в одному — нам ще занадто мало відомо про те, як сформувалася наша планета і як вона функціонує сьогодні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що в центрі ядра Землі прихована величезна залізна куля.