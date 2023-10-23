Немного моложе Земли. Луна на миллионы лет старше, чем предполагалось: что выяснили ученые

Считалось, что Луна появилась вскоре после образования Земли, но новое исследование предполагает, что это не так.

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Считается, что Луна, сформировалась вскоре после появления нашей планеты, то есть примерно 4,42 млрд лет назад. Тогда в молодую Землю, согласно существующим теориям врезался планетоподобный объект размером с Марс. От Земли откололась куча обломков, которые и образовали наш спутник. Но новое исследование, опубликованное в журнале Geochemical Perspectives Letters, предполагает, что Луна примерно на 40 млн лет старше, пишет ScienceAlert.

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До сих пор ученые спорят о том, когда и каким образом образовалась Луна. Но насилие в ее составе некоторых земных составляющих предполагает, что она все-таки появилась в результате гигантского удара по Земле примерно 4,42 млрд лет назад.

Авторы нового исследования провели анализ кристаллов циркона в образцах лунной почвы, которые были доставлены на Землю астронавтами миссии "Апполлон-17" в 1972 году. С помощью кристаллов циркона можно определить возраст образца лунной почвы благодаря особенностям их формирования. Эти кристаллы включают в себя уран и свинец и зная соотношение этих элементов, а также скорость распада урана, можно определить, когда образовались кристаллы циркона.

Луна примерно на 40 млн лет старше, чем предполагалось Фото: NASA

По словам ученых, эти кристаллы являются древнейшими из известных твердых тел, которые образовались после гигантского удара. Если знать их возраст, то можно предположить, что такое же возраст имеет и Луна. Авторы исследования говорят, что кристаллы циркона скорее всего образовались на Луне после того, как затвердела жидкая лава на поверхности спутника Земли сразу же после его формирования.

Ученые провели тщательный анализ лунных образцов и оказалось, что возраст кристаллов циркона составляет 4,46 млрд лет. Это значит, что Луне также примерно столько же лет. Таким образом, в результате этого исследования, Луна "постарела" сразу на 40 млн лет. При этом спутник Земли теперь моложе нашей планеты всего на 80 млн лет, ведь предполагается, что Земля появилась 4,54 млрд лет назад.

Фокус уже писал о том, что в сердце Земли нашли пробоину и ученые поняли, почему протекает ядро нашей планеты. Исследователи считают, что нашли доказательства медленной утечки и теперь могут объяснить, почему это происходит.

Также Фокус писал о том, что Индия объявила об отправке своих астронавтов на Луну уже в ближайшем будущем.

Напоминаем, что в NASA успешно завершили очередной этап испытаний нового лунохода, который поможет отыскать лучшее место для посадки астронавтов на Луне, как уже писал Фокус.