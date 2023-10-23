Трохи молодший за Землю. Місяць на мільйони років старший, ніж передбачалося: що з'ясували вчені

Вважалося, що Місяць з'явився незабаром після утворення Землі, але нове дослідження припускає, що це не так.

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Вважається, що Місяць сформувався незабаром після появи нашої планети, тобто приблизно 4,42 млрд років тому. Тоді в молоду Землю, згідно з існуючими теоріями, врізався планетоподібний об'єкт розміром з Марс. Від Землі відкололася купа уламків, які й утворили наш супутник. Але нове дослідження, опубліковане в журналі Geochemical Perspectives Letters, припускає, що Місяць приблизно на 40 млн років старший, пише ScienceAlert.

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Досі вчені сперечаються про те, коли і яким чином утворився Місяць. Але насильство в його складі деяких земних складових припускає, що він все-таки з'явився внаслідок гігантського удару по Землі приблизно 4,42 млрд років тому.

Автори нового дослідження провели аналіз кристалів циркону в зразках місячного ґрунту, які доставили на Землю астронавти місії "Аполлон-17" 1972 року. За допомогою кристалів циркону можна визначити вік зразка місячного ґрунту завдяки особливостям їхнього формування. Ці кристали містять уран і свинець, і знаючи співвідношення цих елементів, а також швидкість розпаду урану, можна визначити, коли утворилися кристали циркону.

Місяць приблизно на 40 млн років старший, ніж передбачалося Фото: NASA

За словами вчених, ці кристали є найдавнішими з відомих твердих тіл, які утворилися після гігантського удару. Якщо знати їхній вік, то можна припустити, що такий самий вік має і Місяць. Автори дослідження кажуть, що кристали циркону найімовірніше утворилися на Місяці після того, як затверділа рідка лава на поверхні супутника Землі одразу ж після його формування.

Вчені провели ретельний аналіз місячних зразків і виявилося, що вік кристалів циркону становить 4,46 млрд років. Це означає, що Місяцю також приблизно стільки ж років. Таким чином, у результаті цього дослідження, Місяць "постарів" відразу на 40 млн років. При цьому супутник Землі тепер молодший за нашу планету всього на 80 млн років, адже передбачається, що Земля з'явилася 4,54 млрд років тому.

Фокус уже писав про те, що в серці Землі знайшли пробоїну і вчені зрозуміли, чому протікає ядро нашої планети. Дослідники вважають, що знайшли докази повільного витоку і тепер можуть пояснити, чому це відбувається.

Також Фокус писав про те, що Індія оголосила про відправку своїх астронавтів на Місяць уже в найближчому майбутньому.

Нагадуємо, що в NASA успішно завершили черговий етап випробувань нового місяцеходу, який допоможе відшукати найкраще місце для посадки астронавтів на Місяці, як уже писав Фокус .