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Технологии и наука

Истина близко. Новый анализ 60-метровой "тарелки" над Андами, показал, что это настоящий НЛО (фото)

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Фото: NARCAP | Единственным свидетельством наблюдения является отчет за июль 2010 года

Исследователи считают, что приблизились к разгадке существования неопознанных аномальных явлений — помогло фото, сделанное еще в 2010 году.

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Эта история началась 14 февраля 2010, когда пара и их годовалая дочь провели весь день у водохранилища Эль-Йесо (Анды, Чили). Тогда отдыхающие сделали 16 фотографий потрясающей долины и неба над головой, а вернувшись домой, заметили нечто необычное на одном из фото, пишет Daily Mail.

На изображении был виден светящийся оранжевый объект, частично скрытый за облаками. Далее фото было передано в Национальный центр авиационных сообщений об аномальных явлениях (NARCAP), где его подробно изучили, в попытке развенчать или доказать странное явление. Через пять месяцев глава организации Тед Роу выпустил 23-страничный отчет по итогам длительного анализа изображения, суть которого сводилась к тому, что "доказательства есть", а на фото действительно запечатлена "неопознанный воздушный феномен".

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В отчете NARCAP также говорится, что фото было сделано в воскресенье днем. На кадре видно солнце, сияющее сквозь белые облака, а также полоса красноватых облаков слева, заключающая в себе светящийся "сплошной оранжевый объект" с интересными деталями поверхности.

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Фото, сделанное 14 февраля 2010 года
Фото: NARCAP

После этого расследование зашло в тупик до того момента, пока отчет не был незаметно опубликован. В результате ученые вновь сосредоточились на его изучении. Так, по словам эксперта по физике из Университета Олбани заявил, что этот объект действительно неопознанный, а потому является "настоящим НЛО".

Этот случай наблюдения НЛО в Андах вновь стал объектом исследования в документальном фильме "Доказательство есть" на канале History Channel. В ходе расследования ученые определили, что никакие эффекты камеры не могли быть связаны с "тарелкой", изображенной на фото, а потому пришли к выводу, что перед ними "настоящий НЛО". Ученые также заявили, что теперь мы, вероятно, "приближаемся к истине".

Отметим, "Доказательство есть" является научно-популярным сериалом, в котором эксперты и ученые совместно исследуют видео или фото странных явлений, запечатленные публикой. По словам авторов программы, большинство из материалов, которые к ним попадают, в действительности легко можно объяснить, однако их основная работа заключается в том, чтобы отсеивать ерунду.

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В отчете говорится, что часть UAP, по-видимому, закрыта перистыми или перисто-кучевыми облаками
Фото: NARCAP

В ходе расследования эксперты подробно изучили объект, запечатленный над Андами, и пришли к выводу, что не могут его идентифицировать. По мнению исследователей, это является доказательством того, что перед нами неопознанное аномальное явление (НАЯ).

Эксперты считают, что часть андского НАЯ, вероятно, закрыта перистыми или перисто-кучевыми облаками, что затрудняет оценку его размеров. Однако NARCAP полагает, что длина объекта может превышать 60 метров.

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Предполагается, что длина объекта составляет более 60 метров
Фото: NARCAP

К слову, Роу также исследовал изображение с учетом красного, зеленого и синего цветов, чтобы понять, как мог распределяться свет. В результате красная и зеленая длина волн придала НАЯ больше деталей и четкости контуров, чем синяя. При этом верхний край объекта можно было наблюдать в любом из трех оттенков — Роу пришел к выводу, что это связано с тем, что объект "освещает какой-то источник света".

Кроме того эксперты провели исследование искажения пикселей и пришли к выводу, чтобы исключить вероятность подделки фото. Роу с коллегами пришли к выводу, что НАЯ изначально присутствовало, когда было сделано фото.

Спустя 13 лет загадочный случай в Андах был вновь изучен учеными. В эпизоде программы "Доказательства есть" астроном и дизайнер видеоэффектов Марк де Антонио объяснил, что странное образование на фото, вполне может быть результатом эффекта призмы. Он возникает, когда солнце попадает на кристаллы льда в атмосфере, создавая радугу. По мнению де Антонио, именно это мы и видим на фото.

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Фото НАЯ в Андах в красном спектре
Фото: NARCAP

В то же время метеоролог Хуан Эрнандес из Национальной метеорологической службы не смог найти логическое объяснение наличия объекта на фото. По его словам, это мало похоже на эффект артефакта камеры и нет никаких объяснений, почему объект находится в небе. Дело в том, что большинство дефектов камеры отображаются в виде линий, однако НАЯ в Андах имеет форму диска. Кроме того, простым объяснением красноватого оттенка облака могло бы стать заходящее солнце, однако известно, что кадр был сделан в середине дня.

Сторону Эрнандеса также занял другой эксперт, физик Мэтьюс Шидагис из Университета Олбани. Ученый заявил, что полностью согласен с заключением отчета NARCAP, где говорится, что на фото действительно запечатлен "настоящий НЛО".

В то же время все ученые согласны, что подобные расследования приближают нас к истине. Впрочем, определение объекта на фото, как НЛО вовсе не означает, что "это инопланетяне". Исследователи настаивают, что лишь пришли к выводу: перед ними нечто, что невозможно определить.

Ранее Фокус писал о первом отчет NASA об НЛО: что ученые выяснили об этих загадочных явлениях.