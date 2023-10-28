Двигался в направлении мозга. У 23-летнего парня молочный зуб вырос в неожиданном месте (фото)

Медики не сразу поняли, чем объясняются жалобы пациента на постоянную заложенность носа и ощущение наличия постороннего предмета.

Related video

Как правило, молочные корни постепенно рассасываются к 5-6 годам, а зубы оставшиеся без надежного крепления, легко и безболезненно выпадают. Уже через несколько дней на этом месте появляется верхушка постоянного зуба. В целом же процесс выпадения молочных зубов у человека занимает несколько лет и обычно полностью завершается к 14 годам. Но порой все может пойти не по плану, об этом на своей странице в Facebook написал киевский ЛОР-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук Александр Васильев.

Удивительный случай произошел с 23-летним киевлянином, который обратился за медицинской помощью. Молодой человек жаловался на постоянную заложенность носа, а также сообщал об ощущении присутствия стороннего предмета в носовой полости. Киевские медики провели необходимые исследования и с помощью КТ им удалось обнаружить затемнение.

Исследование показало наличие большого полипа в носовой полости Фото: Facebook

Во время дальнейшего исследования медики обнаружили в носовой полости пациента большой полип, размером с грецкий орех. Хирургическим путем хирурги удалили полип, однако самое удивительно их ждало позже, когда они разрезали его — оказалось, что внутри находился молочный зуб.

По словам Васильева, в целом операция по удалению полипа длилась немногим больше часа. В данный момент пациента выписали из больницы, он проходит реабилитацию дома. Киевские медики отмечают, что сколь бы странным не казалось месторасположение молочного зуба, порой такое случается.

Дело в том, что некоторые молочные зубы растут не в ротовой полости, а в направлении верхнечелюстной пазухи, то есть двигаются вверх.

Операция по удалению полипа продлилась около часа Фото: Facebook

Ранее Фокус писал о том, почему у доисторических людей такие белые и ровные зубы.