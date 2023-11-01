Волосы дыбом. Ученые открыли новое чувство осязания у человека (фото)

Новое исследование раскрывает ранее неизвестный способ, которым мы можем чувствовать легкие прикосновения.

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Ранее ученые считали, что ощущения могут передаваться лишь нервными окончаниями в коже и вокруг волосяных фолликулов. Однако новое исследование ученых обнаружило ранее неизвестный способ почувствовать легкие прикосновения, пишет Science Alert.

Открытие было сделано группой исследователей из Имперского колледжа Лондона в Великобритании. Команда обнаружили, что человек может чувствовать прикосновения непосредственно через наши волосяные фолликулы.

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В ходе исследования ученые использовали процесс секвенирования РНК. В результате им удалось обнаружить, что клетки в части волосяного фолликула, называемой внешней корневой оболочкой (ORS), обладают более высоким процентом сенсорных рецепторов, чем сами клетки волосяного фолликула — фактически они эквивалентны клеткам кожи.

Далее ученые получили лабораторные культуры клеток волосяного фолликула человека вместе с сенсорными нервами. Они обнаружили, что когда клетки волосяных фолликулов подвергались механической стимуляции, сенсорные нервы, расположенные рядом с ними также активировались. Фактически это являлось подтверждением того, что "прикосновение зарегистрировано".

Клетки волосяного фолликула до (слева) и после (справа) стимуляции Фото: Science advances

Ученые провели еще несколько экспериментов и обнаружили, что нейротрансмиттеры серотонин и гистамин высвобождались клетками ORS через крошечные мешочки, везикулы, что является способом передачи сигналов окружающим клеткам. По словам соавтора исследования, нейроинженера Парастоо Хашеми, это открытие весьма захватывающе, так как предполагает, что мы еще многого не знаем об этих клетках. Например, почему они играют такую роль или что еще мы можем узнать о том, как наша кожа ощущает прикосновение?

Отметим, ранее ученые уже знали, что волосы на теле человека играют важную роль в осязании. Однако ученым фактически удалось выявить более детальное биологическое взаимодействие между клетками, выходящее за рамки простой реакции. Впрочем, все еще остается загадкой, почему это происходит.

Волосяной фолликул человека (розовый), окруженный сенсорным нервным окончанием (зеленый) Фото: Julia Agramunt

По словам другого соавтора исследования, биоинженера Клэр Хиггинс, это открытие весьма удивительно, так как ученые все еще не знают, почему клетки волосяных фолликулов играют такую роль в обработке прикосновений. Известно, что фолликул содержит множество окончаний сенсорных нервов, однако ученые теперь стремятся понять, активирует ли фолликул определенные типы сенсорных нервов с помощью уникального и еще неизвестного науке механизма.

Авторы исследования планируют продолжить работу, чтобы узнать больше о том, как и почему это происходит.

Ранее Фокус писал о том, что ученые утверждают, что набор чувств человека не ограничивается пятью общепринятыми.