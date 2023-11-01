Волосся дибки. Учені відкрили нове відчуття дотику в людини (фото)

Нове дослідження розкриває раніше невідомий спосіб, яким ми можемо відчувати легкі дотики.

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Раніше вчені вважали, що відчуття можуть передаватися лише нервовими закінченнями в шкірі та навколо волосяних фолікулів. Однак нове дослідження вчених виявило раніше невідомий спосіб відчути легкі дотики, пише Science Alert.

Відкриття було зроблено групою дослідників з Імперського коледжу Лондона у Великій Британії. Команда виявила, що людина може відчувати дотики безпосередньо через наші волосяні фолікули.

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Під час дослідження вчені використовували процес секвенування РНК. У результаті їм вдалося виявити, що клітини в частині волосяного фолікула, яка називається зовнішньою кореневою оболонкою (ORS), мають вищий відсоток сенсорних рецепторів, ніж самі клітини волосяного фолікула — фактично вони еквівалентні клітинам шкіри.

Далі вчені отримали лабораторні культури клітин волосяного фолікула людини разом із сенсорними нервами. Вони виявили, що коли клітини волосяних фолікулів піддавалися механічній стимуляції, сенсорні нерви, розташовані поруч із ними також активувалися. Фактично це було підтвердженням того, що "дотик зареєстровано".

Клітини волосяного фолікула до (ліворуч) і після (праворуч) стимуляції Фото: Science advances

Вчені провели ще кілька експериментів і виявили, що нейротрансмітери серотонін і гістамін вивільнялися клітинами ORS через крихітні мішечки, везикули, що є способом передачі сигналів навколишнім клітинам. За словами співавтора дослідження, нейроінженера Парастоо Хашемі, це відкриття є вельми захопливим, оскільки передбачає, що ми ще багато чого не знаємо про ці клітини. Наприклад, чому вони відіграють таку роль або що ще ми можемо дізнатися про те, як наша шкіра відчуває дотик?

Зазначимо, раніше вчені вже знали, що волосся на тілі людини відіграє важливу роль у дотику. Проте вченим фактично вдалося виявити більш детальну біологічну взаємодію між клітинами, що виходить за рамки простої реакції. Утім, усе ще залишається загадкою, чому це відбувається.

Волосяний фолікул людини (рожевий), оточений сенсорним нервовим закінченням (зелений) Фото: Julia Agramunt

За словами іншої співавторки дослідження, біоінженерині Клер Хіггінс, це відкриття є досить дивовижним, оскільки вчені все ще не знають, чому клітини волосяних фолікулів відіграють таку роль в обробці дотиків. Відомо, що фолікул містить безліч закінчень сенсорних нервів, проте вчені тепер прагнуть зрозуміти, чи активує фолікул певні типи сенсорних нервів за допомогою унікального і ще невідомого науці механізму.

Автори дослідження планують продовжити роботу, щоб дізнатися більше про те, як і чому це відбувається.

Раніше Фокус писав про те, що вчені стверджують, що набір почуттів людини не обмежується п'ятьма загальноприйнятими.