Земной серпентарий. 11 000 лет назад змеи оказались в ловушке, и теперь брызжут ядом

В конце последнего ледникового периода 70-сантиметровые земноводные оказались заключенными на острове и теперь он считается самым ядовитым в мире.

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Недалеко от побережья южной Бразилии расположился остров Кеймада-Гранде, также известный как Змеиный остров. Этот скалистый участок суши занимает всего 43 гектара, но считается самым ядовитым островом на Земле, пишет Science Focus.

Оно и не удивительно. Около 11 000 лет назад, во время последнего ледникового периода, когда повышение моря отрезало остров от материка, очень ядовитые золотые копьеголовые гадюки (Bothrops insularis), длина которых может достигать 70 сантиметров, оказались в заточении на этом острове. В результате сегодня здесь обитает от 2000 до 4000 очень ядовитых и опасных змей.

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Исследователи обнаружили, что на острове не обитают млекопитающее, а потому здесь попросту нет хищников, способных справиться со змеями. С другой стороны, добыча, на которую могли бы охотиться змеи также весьма ограничена. В результате местные змеи развили новый удивительный навык — они весьма преуспели в ловле птиц, посещающих остров во время ежегодных миграций.

Ученые полагают, что именно такой диетой и объясняется то, что их яд стал чрезвычайно смертоносным. Простыми словами, у змей обитающих в этом "серпентарии" попросту нет времени на выслеживание и повторные укусы добычи, чтобы лишить ее способности двигаться. В результате им пришлось развить невероятную смертоносность, чтобы убивать свою добычу прежде, чем у птицы появится возможность убежать.

Известно, что яд золотого копьеголова действует чрезвычайно быстро и вызывает целый ряд ужасных симптомов: от почечной недостаточности до внутреннего кровотечения и отмирания тканей. К слову, эти невероятные качества яда золотых копьеголовов побудили некоторых ученых изучить возможность его применения в медицине, например, лечении болезней сердца и тромбов.

В свете всего вышеописанного, необитаемость острова людьми и другими млекопитающими не выглядит странной. Более того, власти Бразилии запретили посещать остров, за исключением научных экспедиций. Отметим, что такое решение было принято не только для защиты людей, но и для защиты змей. Однако чрезвычайно решительные контрабандисты дикой природы совершают незаконные визиты в поисках змей, поскольку их сильнодействующий яд ценится на черном рынке.

Любопытно, что в начале 1900-х годов на острове жили несколько отважных жителей, которым было поручено управлять маяком. Но, согласно легенде, их семья была убита змеями, и с тех пор маяк был автоматизирован.

Отметим, что золотые копьеголовы предпочитают обитать в лесных районах, где они могут охотиться на свою добычу. Предыдущие исследования также показали, что их численность может достигать одного копьеголова на квадратный метр. Однако последние данные свидетельствуют о том, что из-за утраты среды обитания, болезней, браконьерства и негативных последствий инбридинга численность популяции резко сокращается.

К слову, на острове также обитают неядовитые змеи гораздо меньшего размера, известные как улиткоеды Соважа (Dipsas albifrons).

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что змеи используют уникальную технику, спасаясь от хищников.