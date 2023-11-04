Почему на Красной планете синие закаты, а на Земле они красные: ответ ученых (фото)

Несмотря на то, что основным цветом Марса является "красный", его закаты контрастируют с этим утверждением, переливаясь бледно-сапфировым светом.

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Земля в космосе является "типичной бледно-голубой точкой", полной противоположностью которой выступает Марс, также называемый Красной планетой. Можно было бы предположить, что Земля и Марс выбрали основную цветовую схему придерживаются ее, но все становится с ног на голову, когда дело доходит до закатов, пишет IFLScience.

Всем жителям Земли давно известно, что закаты на нашей планете алые, в то время как на Марсе они скорее бледно-сапфировые. Несмотря на всю противоположность этих палитр они в действительности основаны на одни и тех же научных принципах. По словам исследователей, закаты на Марсе голубые по той же причине, почему наше небо голубое, а закаты красные. Все дело в рассеянии солнечного света на молекулах, составляющих нашу атмосферу.

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Несмотря на то, что солнечный свет кажется белым, он состоит из множества волн разной длины, которые мы распознаем как цвета. При этом молекулы и частицы пыли взаимодействуют только с определенными длинами волн. Эти частицы создают цвет, который мы видим, рассеивая определенные части светового спектра.

Закат на Марсе в 2005 году Фото: NASA

По словам ученых, атмосфера Красной планеты сильно отличается от земной, как по составу, так и по плотности. Атмосфера Марса очень разреженная, а давление здесь эквивалентно всего 1% земного. Фактически, чтобы испытать столь низкое давление на Земле, необходимо подняться на высоту около 30 километров. Кроме того, атмосфере Красной планеты чрезвычайно не хватает кислорода и азота.

Исследования также показали, что марсианская атмосфера состоит из углекислого газа и содержит невероятное количество пыли. Именно эта мелкая пыль и рассеивает красный свет, поэтому небо на Марсе кажется красноватым, пропуская синий свет. На Земле все обстоит совсем наоборот: синий свет отражается от молекул воздуха, придавая ему характерный оттенок, а на закате и рассвете преобладают более длинные волны.

Когда Солнце появляется над горизонтом, свету приходится преодолевать большее расстояние в атмосфере, а потому он рассеивается сильнее. В результате остается лишь цвет, который мы видим. На Земле во время восходов и закатов у нас преобладает палитра красных цветов, которая усиливается пеплом вулканов и пылью пожаров. В то же время восходы и закаты на Марсе имеют более холодный синий оттенок.

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