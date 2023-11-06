Тысячи дельфинов объединились в одного мегапода: зачем им это понадобилось (видео)

Исследователям впервые удалось заснять, как тысячи дельфинов-спиннеров объединились в "один большой организм" для более эффективной охоты.

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Удивительные кадры были сделаны в рамках мини-сериала PBS "Шпион в океане, природа", где ученые используют шпионские камеры, прикрепленные к аниматорнным животным, чтобы проникнуть в дикие группы и понаблюдать за ними, пишет Live Science.

Данное видео было снято в Тихом океане у берегов Коста-Рики во время охоты на летучих рыб. В результате команде удалось заснять редкие кадры огромного мегапода дельфинов — по сути, это тысячи животных, объединенных в скопление глубоко под водой. Такую тактику дельфины-спиннеры используют во время охоты на летучих рыб.

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По словам продюсера шоу о дикой природе Мэтью Гордона, им с коллегами удалось внедрить в группу дельфинов-спиннеров (Stenella longirostris), известных своими акробатическими извилистыми прыжками из воды, "дельфина-шпиона".

Команда отмечает, что эту сцену с мегаподом было чрезвычайно сложно запечатлеть. По сути, ученым было сложно даже обнаружить дельфинов-спиннеров — им потребовалось провести в море много дней и пройти сотни километров, чтобы запечатлеть эти кадры.

Как только им удалось обнаружить группу животных, ученые поместили в нее дельфина-шпиона и использовали аниматорнный птичий дрон, чтобы наблюдать за животными с высоты птичьего полета. В результате им удалось заснять, как дельфины общаются между собой посредством щелчков и свистов. Теперь команда предполагает, что животные, вероятно, собирают дельфинов из более отдаленных регионов океана, сигнализируя о своем присутствии прыжками.

По словам Гордона, в общей сложности мегапод дельфинов занимал площадь около 10 000 квадратных метров на поверхности. Однако это лишь верхушка айсберга, поскольку мегапод также занимал внушительную площадь под поверхностью воды.

Отметим, что ученые используют шпионов в океане в надежде передать истинное поведение животных, когда из не отвлекают большие и навязчивые камеры. К счастью, на этот раз ученым удалось поместить шпиона в самую гущу событий, а потому у нас появилась уникальная возможность увидеть, каково было быть одним из этой стаи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, зачем на самом деле дельфины помогают рыбакам ловить рыбу.