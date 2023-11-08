Как лягушки и сверчки. Мальчики-хористы ведут себя по-особенному, выступая перед девочками

Новое исследование показывает, что участники хора демонстрируют поведение, которое ранее также наблюдалось у лягушек и сверчков для привлечения партнеров.

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В новом исследовании ученые изучили записи элитного хора мальчиков, которым когда-то руководил Иоганн Себастьян Бах в Лейпциге (Германия). Команда изучила записи и пришла к выводу, что подростки в возрасте от 16 до 19 лет любопытным образом усиливают свой вокал, но только при одном условии, пишет The Guardian.

Исследование было проведено командой из Орхусского университета в Дании. В ходе исследования они заметили, что мальчики-хористы изменяют свой вокал, когда в зале находятся девочки. Причем ученые считают, что они демонстрируют такое же поведение, которое ранее наблюдалось у лягушек и сверчков для привлечения партнеров.

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Теперь команда считает, что за зажигательным пением мужского хора в действительности скрывается эволюционная сила, известная тем, что формирует сексуальную жизнь полных надежд самцов лягушек и сверчков.

По словам руководителя исследования, профессора нейробиологии Питера Келлера, этот эффект наблюдался только среди бас-певцов в возрасте от 16 до 19 лет. И теперь они с командой считают, что этот хоровой эффект является эквивалентом поведения, наблюдаемым у лягушек и сверчков, изменяющих свои индивидуальные крики, чтобы выделиться из толпы самцов.

Келлер с коллегами обнаружили, что пение мальчиков звучит более ярко, привлекательно и громко, когда в зале находятся девочки. Однако эта разница в действительности едва уловима. В ходе исследования ученые объединились со знаменитым хором Святого Фомы, после того, как студент и бывший участник хора упомянул, что пение хора едва уловимо менялось в присутствии женщин-зрителей.

Ученые провели анализ и обнаружили, что в присутствии девочек в возрасте от 15 до 16 лет мальчики с самыми глубокими голосами повышали свои вокальные данные силу передачи. Результаты показывают, что они направляли больше энергии в полосу частот около 3000 Гц.

В то же время ученые все еще не понимали, могут ли люди без использования чувствительных акустических устройств обнаружить эту разницу. Чтобы ответить на этот вопрос, ученые провели дополнительные онлайн-исследования, в которых в общей сложности приняли участие 2 247 мужчин и женщин. Им предложили прослушать аудиоклипы выступления хора: в некоторых из них хористы выступали перед девочками, а в других — нет.

Результаты показывают, что и мужчины и женщины заметили разницу в выступлении хора. Однако лишь женщины предпочли пение с усиленной подачей певцов. Теперь Келлер с командой предполагают, что это происходит на "подсознательном уровне".

К слову, сами хористы заметили, что выступали лучше, когда в первом ряду сидели девочки, однако никто из них не признался, что пытался привлечь их внимание. В результате ученые пришли к выводу, что хоровое пение, по-видимому, является особой формой социального общения, в которой сотрудничество и соперничество, потенциально сексуально мотивированное, могут существовать друг с другом.

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