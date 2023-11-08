Як жаби й цвіркуни. Хлопчики-хористи поводяться по-особливому, виступаючи перед дівчатками

Нове дослідження показує, що учасники хору демонструють поведінку, яку раніше також спостерігали у жаб і цвіркунів для залучення партнерів.

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У новому дослідженні вчені вивчили записи елітного хору хлопчиків, яким колись керував Йоганн Себастьян Бах у Лейпцигу (Німеччина). Команда вивчила записи та дійшла висновку, що підлітки у віці від 16 до 19 років цікавим чином підсилюють свій вокал, але тільки за однієї умови, пише The Guardian.

Дослідження було проведено командою з Орхуського університету в Данії. Під час дослідження вони помітили, що хлопчики-хористи змінюють свій вокал, коли в залі перебувають дівчатка. Причому вчені вважають, що вони демонструють таку саму поведінку, яку раніше спостерігали у жаб і цвіркунів для залучення партнерів.

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Тепер команда вважає, що за запальним співом чоловічого хору насправді ховається еволюційна сила, відома тим, що формує сексуальне життя сповнених надій самців жаб і цвіркунів.

За словами керівника дослідження, професора нейробіології Пітера Келлера, цей ефект спостерігався тільки серед бас-співаків віком від 16 до 19 років. І тепер вони з командою вважають, що цей хоровий ефект є еквівалентом поведінки, яку спостерігають у жаб і цвіркунів, що змінюють свої індивідуальні крики, щоб виділитися з натовпу самців.

Келлер із колегами виявили, що спів хлопчиків звучить яскравіше, привабливіше і голосніше, коли в залі перебувають дівчатка. Однак ця різниця насправді ледь помітна. Під час дослідження вчені об'єдналися зі знаменитим хором Святого Хоми, після того, як студент і колишній учасник хору згадав, що спів хору ледь помітно змінювався в присутності жінок-глядачів.

Вчені провели аналіз і виявили, що в присутності дівчаток у віці від 15 до 16 років хлопчики з найглибшими голосами підвищували свої вокальні дані силу передачі. Результати показують, що вони спрямовували більше енергії в смугу частот близько 3000 Гц.

Водночас учені все ще не розуміли, чи можуть люди без використання чутливих акустичних пристроїв виявити цю різницю. Щоб відповісти на це запитання, вчені провели додаткові онлайн-дослідження, в яких загалом взяли участь 2 247 чоловіків і жінок. Їм запропонували прослухати аудіокліпи виступу хору: у деяких із них хористи виступали перед дівчатками, а в інших — ні.

Результати показують, що і чоловіки, і жінки помітили різницю у виступі хору. Однак лише жінки надали перевагу співу з посиленою подачею співаків. Тепер Келлер із командою припускають, що це відбувається на "підсвідомому рівні".

До речі, самі хористи помітили, що виступали краще, коли в першому ряду сиділи дівчатка, проте ніхто з них не зізнався, що намагався привернути їхню увагу. У результаті вчені дійшли висновку, що хоровий спів, мабуть, є особливою формою соціального спілкування, в якій співпраця і суперництво, потенційно сексуально мотивоване, можуть існувати одне з одним.

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