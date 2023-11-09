Знакомят людей с болью: почему зубы мудрости так сильно болят, и зачем они вообще нужны

Исследователи говорят, что третьи моляры растут по определенным причинам, которые связаны с прошлым человека.

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У многих одно упоминание о зубах мудрости вызывает страх, так как связано не с самыми приятными ощущениями. Но что же на самом деле стоит за запоздалым ростом этих зубов и почему они так болят, когда растут, пишет Discovery Magazine.

Зубы мудрости или третьи моляры развиваются и появляются во рту человека самыми последними. Зубы мудрости обычно вырастают в период с 17 до 25 лет, время которое ассоциируется с достижением зрелости, или же "мудрости".

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Нашим предкам зубы мудрости были нужны из-за их диеты. Они питались грубой растительностью и сырым мясом, из-за чего зубы часто изнашивались или выпадали. Дополнительные коренные зубы в дальней части рта помогали распределить нагрузку, когда дело доходило до пережевывания пищи.

Но по мере изменения нашего рациона, менялись и челюсти человека, которые со временем стали меньше. Таким образом, во рту современных людей стало недостаточно места для правильного роста зубов мудрости, что теперь приводит к малоприятным ощущениям.

Существует несколько причин, почему зубы мудрости так сильно болят, когда растут. Дело в том, что им часто не хватает места для правильного роста. Зачастую эти зубы не могут прорваться через десну, что и приносит боль.

Поскольку зубы мудрости изо всех сил пытаются прорваться сквозь десны, они могут создать "мешочек", в котором будут оставаться остатки пищи и бактерии. Такое заболевание называется перикоронитом, которое характеризуется инфекциями, отеками и заболеваниями десен.

Если же зубу мудрости все же удается прорваться наружу, он может надавить на соседние зубы, что также приведет к боли и другим проблемам.

В некоторых случаях мешочек рядом с зубом мудрости может наполняться жидкостью, образуя кисту. Это может привести к повреждению костей, зубов и десен, а если его не лечить, тогда киста может перерасти в опухоль.

Поэтому эксперты рекомендуют обращаться к специалистам в случае, если вы столкнулись с подобной проблемой.

Ученые напоминают, что зубы мудрости являются частью нашего эволюционного наследия. Различные виды зубов, такие как резцы, клыки, премоляры и коренные зубы, имеют определенные сроки и причины роста.

Например, если у ваших родителей были зубы мудрости, то вероятнее всего, у вас они тоже вырастут. В некоторых группах или семьях могут вырастать все четыре зубу мудрости или вообще ни одного.

Также всплеск гормонов в позднем подростковом возрасте может спровоцировать рост зубов мудрости.

Кроме этого, генетические инструкции для роста и развития зубов мудрости заложены в нашу ДНК, так как ранее они помогали лучше пережевывать пищу.

Напомним, ученые выяснили, почему у доисторических людей такие белые и ровные зубы. Исследования показывают, что древние черепа часто имеют прямые зубы.