Знайомлять людей із болем: чому зуби мудрості так сильно болять, і навіщо вони взагалі потрібні

Дослідники кажуть, що треті моляри ростуть з певних причин, які пов'язані з минулим людини.

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У багатьох одна згадка про зуби мудрості викликає страх, оскільки пов'язана не з найприємнішими відчуттями. Але що ж насправді стоїть за запізнілим ростом цих зубів і чому вони так болять, коли ростуть, пише Discovery Magazine.

Зуби мудрості або треті моляри розвиваються і з'являються в роті людини найостаннішими. Зуби мудрості зазвичай виростають у період з 17 до 25 років, час, який асоціюється з досягненням зрілості, або ж "мудрості".

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Нашим предкам зуби мудрості були потрібні через їхню дієту. Вони харчувалися грубою рослинністю і сирим м'ясом, через що зуби часто зношувалися або випадали. Додаткові корінні зуби в дальній частині рота допомагали розподілити навантаження, коли справа доходила до пережовування їжі.

Але в міру зміни нашого раціону, змінювалися і щелепи людини, які з часом стали меншими. Таким чином, у роті сучасних людей стало недостатньо місця для правильного росту зубів мудрості, що тепер призводить до малоприємних відчуттів.

Існує кілька причин, чому зуби мудрості так сильно болять, коли ростуть. Річ у тім, що їм часто не вистачає місця для правильного росту. Найчастіше ці зуби не можуть прорватися через ясна, що і приносить біль.

Оскільки зуби мудрості щосили намагаються прорватися крізь ясна, вони можуть створити "мішечок", у якому залишатимуться залишки їжі та бактерії. Таке захворювання називається перикоронітом, яке характеризується інфекціями, набряками і захворюваннями ясен.

Якщо ж зубу мудрості все ж вдається прорватися назовні, він може натиснути на сусідні зуби, що також призведе до болю та інших проблем.

У деяких випадках мішечок поруч із зубом мудрості може наповнюватися рідиною, утворюючи кісту. Це може призвести до пошкодження кісток, зубів і ясен, а якщо його не лікувати, тоді кіста може перерости в пухлину.

Тому експерти рекомендують звертатися до фахівців у разі, якщо ви зіткнулися з подібною проблемою.

Учені нагадують, що зуби мудрості є частиною нашої еволюційної спадщини. Різні види зубів, як-от різці, ікла, премоляри та корінні зуби, мають певні терміни та причини росту.

Наприклад, якщо у ваших батьків були зуби мудрості, то найімовірніше, у вас вони теж виростуть. У деяких групах або сім'ях можуть виростати всі чотири зуби мудрості або взагалі жодного.

Також сплеск гормонів у пізньому підлітковому віці може спровокувати ріст зубів мудрості.

Крім цього, генетичні інструкції для росту і розвитку зубів мудрості закладені в нашу ДНК, оскільки раніше вони допомагали краще пережовувати їжу.

Нагадаємо, вчені з'ясували, чому в доісторичних людей такі білі та рівні зуби. Дослідження показують, що стародавні черепи часто мають прямі зуби.