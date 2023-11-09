Восстановить утраченные клетки. Названо время, необходимое на восстановление мозга после пьянства

В новом исследовании ученые обнаружили, что человеческий мозг способен полностью восстановиться и залечить повреждения, вызванные пьянством, но потребуется время.

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Не секрет, что у людей с расстройством, вызванным употреблением алкоголя (AUD), как правило, наблюдается истончение областей коры головного мозга. При этом морщинистый внешний слой мозга имеет решающее значение для многих когнитивных функций более высокого порядка, а потому ученые то и дело пытаются выяснить, способен ли он восстановиться, пишет Science Alert.

Более ранние исследования уже показали, что некоторые области мозга могут восстановиться после отказа от алкоголя, однако до этого момента ученые не знали, сколько времени для этого потребуется. В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, что происходит с человеческим мозгом после отказа от алкоголя, может ли он восстановиться полностью и сколько это займет времени.

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Исследование было проведено под руководством психиатра и ученого-бихевиориста Тимоти Дураццо из Стэнфордского университета. По словам ученого, большинство более ранних исследований на эту тему, как правило, были сосредоточены на первом месяце отказа от алкоголя, однако ученые хотели пойти дальше и изучить степень восстановления толщины региональной коры в течение длительного периода — более 6 месяцев.

Ранее ученые уже выяснили, что изменения в структуре и функциях мозга из-за хронического употребления алкоголя могут затруднить прекращение употребления алкоголя. Дело в том, что префронтальная кора участвует в планировании и принятии решений, однако в результате употребления она может стать менее активной. Таким образом людям с AUD может быть сложно принимать здоровые решения.

В ходе исследования команда также изучила, как курение, психические заболевания и расстройства, а также прием психоактивных веществ влияют на изменение толщины префронтальной коры у людей. В общей сложности в исследовании приняли участие 88 человек с AUD. Авторы исследования провели сканирование реципиентов примерно через 1 неделю, 1 месяц и 7,3 месяца воздержания от алкоголя. Отметим, что некоторые участники исследования пропустили первое сканирование, так как присоединились лишь через месяц. В то же время дойти до конца исследования удалось лишь 40 из 88 реципиентов. Кроме того, ученые просканировали мозг 49 человек, в которых никогда AUD:была измерена толщина их коры в начале исследования и через 9 месяцев.

В ходе исследования ученые использовали МРТ, способный дать четкое изображение внутренней структуры тела. В результате команде удалось зафиксировать толщину коры для 34 областей, усреднив измерения по левому и правому полушарию.

Результаты сканирования показывают, что через 7,3 месяца воздержания от алкоголя мозг реципиентов с AUD восстановился в 25 из 34 областей, при этом толщина 24 из них была сопоставима с толщиной у контрольной группы. Ученые также обнаружили, что в первый месяц отказа от алкоголя области префронтальной коры восстанавливаются быстрее, а затем медленнее продолжают восстанавливаться в течение последующих 6 месяцев.

Авторы исследования также отметили, что потребуются дополнительные, более крупные исследования, чтобы узнать больше о восстановлении мозга после длительного употребления алкоголя. Однако результаты этой работы являются весьма обнадеживающими для тех, кто готов отказаться от алкоголя.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что алкоголь не делает окружающих красивее.