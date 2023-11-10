Тест на опьянение. Ученые предлагают использовать скороговорки для измерения уровня интоксикации

Исследователи считают, что этот метод может оказаться эффективным, чтобы предупредить людей, что им нельзя садиться за руль и не стоит пить больше.

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Какую бы скороговорку мы не пытались произнести, она, вероятно, будет звучать значительно лучше, если мы будем пытаться сделать это на трезвую голову. После пары стаканов эти слова будут звучать совершенно иначе, и теперь ученые считают, что это можно использовать во благо человечества, пишет The Guardian.

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что изменения речи во время алкогольной интоксикации, особенно те, что касаются высоты звука и частоты, можно использовать, чтобы предупредить людей об уровне их опьянения.

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В новом исследовании команда из Стэнфордского университета обнаружила, что такой подход имеет целый ряд потенциальных будущих применений: наиболее очевидным является своего рода "замок" для зажигания на автомобилях — простыми словами, авто попросту не сдвинется с места, если водитель не сможет пройти "голосовой тест". Авторы исследования также предполагают, что эту технологию можно использовать на определенных рабочих местах с высоким уровнем риска, например, для водителей школьных автобусов или операторов тяжелых машин. Кроме того, авторы исследования считают, что подобный тест можно использовать в барах, чтобы бармены знали, кому из посетителей стоит отказать в еще одной порции алкоголя.

В ходе исследования ученые изначально записали как 18 взрослых в возрасте 21 года и старше декламировали скороговорку. Затем каждому из них дали большую дозу алкоголя, рассчитанную в зависимости от веса реципиента, и попросили повторять разные скороговорки через каждый час, в течение 7 часов употребления алкоголя. Их речь была записана.

По словам команды скороговорка в данном случае использовалась в качестве своеобразного индикатора на опьянение и своего рода тест на вокальную нагрузку, что позволяло выявить изменения в речи реципиентов. В ходе эксперимента ученые также измерили уровень алкоголя в выделяемом воздухе у участников перед употреблением алкоголя и через каждые 30 минут во время эксперимента.

Далее ученые разделили записи скороговорок на односекундные окна и проанализировали особенности голоса реципиентов, связанные с высотой и частотой. Далее они использовали систему искусственного интеллекта, обученную на множестве данных с соответствующими концентрациями алкоголя в выдыхаемом воздухе. После этого система была протестирована с использованием оставшихся голосовых данных.

Результаты показывают, что голосовой анализ предсказал алкогольное опьянение с точностью в 98%, при этом "опьянение" определялось, как концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе, равная 0,08%. Впрочем, ученые признают, что данное исследование имеет свои ограничения. Во-первых, в нем принимали участие только белые участники, во-вторых, в нем не рассматривались другие особенности речи, на которые также может влиять алкоголь.

В целом ученые сходятся во мнении, что у этого метода есть свои преимущества, однако потребуется больше исследований, чтобы узнать больше о его эффективности.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали сколько алкоголя мы пьем и как далеко это от "нормы".