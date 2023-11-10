Массовая истерия или чудо: что на самом деле видели люди во время чуда Солнца 1917 года

В 1917 году в Португалии произошло чудо, которое наблюдало 70 тысяч человек: солнце кружилось в небе, светилось разными цветами и как будто приближалось к Земле. Это событие вошло в историю как "чудо Солнца".

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В 1917 году в городке Фатима, Португалия, трое детей утверждали, что встретили Деву Марию, когда возвращались домой после пастьбы овец. Они рассказали, что Мария сказала им, что будет появляться 13-го числа каждого месяца в течение шести месяцев, а кульминацией станет чудо 13 октября 1917 года, пишет IFLScience.

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Весть об этом распространилась, привлекая толпы, чтобы стать свидетелями финального события. В тот день собралось около 70 000 человек, и то, что произошло, стало известным как "чудо Солнца". Свидетели сообщали, что Солнце вело себя странно — двигалось к Земле, кружилось и излучало вспышки цветного света.

Хосе Мария де Алмейда Гарретт, присутствующий профессор естественных наук, описал эту сцену, отметив изменение цвета и своеобразные визуальные эффекты. Некоторые связывают это с явлением под названием "паргелий", вызванным кристаллами льда в атмосфере, которые рассеивают свет и создают цветные дисплеи.

Паргелий в Швеции

Однако это объяснение не охватывает различные свидетельства о событии, в частности сообщения о том, что Солнце вело себя как дискотечный огонь. Примечательно, что нет ни одной фотографии этого зрелища, несмотря на большую толпу и присутствие СМИ.

Другим правдоподобным объяснением является сочетание массовой истерии и солнечной ретинопатии — состояния, когда пялиться на Солнце вызывает повреждение сетчатки глаза. Это состояние может объяснить симптомы, о которых сообщалось, включая изменение цвета и то, что Солнце, кажется, быстро движется — возможно, послесвечение, что задерживается, когда свидетели поворачивают головы.

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Хотя нет никаких доказательств чрезвычайной солнечной активности, инцидент в Фатиме остается интригующим историческим событием. Разнообразие свидетельств очевидцев и отсутствие фотографических доказательств оставляют простор для интерпретаций.

Независимо от того, объясняется ли оно атмосферными явлениями, повреждением сетчатки глаза, или сочетанием обоих факторов, "чудо Солнца" в Фатиме служит увлекательным примером на пересечении восприятия, веры и исторических событий.

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