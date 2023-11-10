Масова істерія чи диво: що насправді бачили люди під час дива Сонця 1917 року
У 1917 році в Португалії відбулося чудо, яке спостерігало 70 тисяч людей: сонце кружляло в небі, світилося різними кольорами та наче наближалося до Землі. Ця подія ввійшла в історію як "диво Сонця".
У 1917 році в містечку Фатіма, Португалія, троє дітей стверджували, що зустріли Діву Марію, коли поверталися додому після пасіння овець. Вони розповіли, що Марія сказала їм, що з'являтиметься 13-го числа кожного місяця протягом шести місяців, а кульмінацією стане чудо 13 жовтня 1917 року, пише IFLScience.
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Звістка про це поширилася, залучаючи натовпи, щоб стати свідками фінальної події. Того дня зібралося близько 70 000 людей, і те, що відбулося, стало відомим як "диво Сонця". Свідки повідомляли, що Сонце поводилося дивно — рухалося до Землі, кружляло і випромінювало спалахи кольорового світла.
Хосе Марія де Алмейда Гарретт, присутній професор природничих наук, описав цю сцену, відзначивши зміну кольору і своєрідні візуальні ефекти. Дехто пов'язує це з явищем під назвою "паргелій", спричиненим кристалами льоду в атмосфері, які розсіюють світло і створюють кольорові дисплеї.
Однак це пояснення не охоплює різноманітні свідчення про подію, зокрема повідомлення про те, що Сонце поводилося як дискотечний вогонь. Примітно, що немає жодної фотографії цього видовища, попри великий натовп і присутність ЗМІ.
Іншим правдоподібним поясненням є поєднання масової істерії та сонячної ретинопатії — стану, коли витріщання на Сонце викликає пошкодження сітківки ока. Цей стан може пояснити симптоми, про які повідомлялося, включаючи зміну кольору і те, що Сонце, здається, швидко рухається — можливо, післясвітіння, яке затримується, коли свідки повертають голови.Важливо
Хоча немає жодних доказів надзвичайної сонячної активності, інцидент у Фатімі залишається інтригуючою історичною подією. Різноманітність свідчень очевидців і відсутність фотографічних доказів залишають простір для інтерпретацій.
Незалежно від того, чи пояснюється воно атмосферними явищами, пошкодженням сітківки ока, чи поєднанням обох факторів, "диво Сонця" у Фатімі слугує захопливим прикладом на перетині сприйняття, віри та історичних подій.
Раніше ми писали про книги Сакромонте. Науковці досі досліджують, чи це історична підробка, чи справжня реліквія.