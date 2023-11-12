Могут ли кошки пить молоко и нужно ли им это: ученые дали ответ

Эксперты считают, что миску с молоком или сливками следует заменить на более подходящее для питомцев лакомство.

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В диснеевском фильме 1970 года "Коты-аристократы" показывают, что благородные кошачьи время от времени любят насладиться молоком или миской жирных сливок. В результате образ кошки, которая любит молочные продукты широко укоренился в обществе. Но так ли это на самом деле? Ветеринары наконец-то поставили точку в этом споре, пишет Inverse.

По словам ветеринарного кардиолога и директора Корнелльского центра здоровья кошек Брюса Корнрайха, утверждение, что кошки любят молоко и другие молочные продукты на самом деле обманчиво.

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Могут ли кошки пить молоко?

Как и другие млекопитающие, новорожденные котята первые недели жизни действительно питаются богатым питательными веществами молоком матери. Однако уже в возрасте от 8 до 10 недель они, как правило, переходят на твердую диету.

Корнрайх предупреждает, молоко содержит сахар лактозу, а переваривать ее способны лишь млекопитающие, обладающие ферментом лактазой. Как и большинству других млекопитающих, кошкам необходима способность переваривать лактозу на ранних этапах жизни, однако с возрастом они теряют способность расщеплять этот белок. Некоторые ученые считают, что утрата способности переваривать лактозу на самом деле является эволюционной адаптацией, помогающей переходу от жидкой диеты к твердой.

Наши питомцы также могут быть чувствительны к другому компоненту молока — белку казеину. По словам Корнрайха, ученые до сих пор не знают, насколько распространена эта чувствительность у кошек, однако известно, что она "похожа на пищевую аллергию". В результате иммунная система животных не распознает казеин, а потому создает ответ на чужеродный белок.

Но все это не помешает кошке выпить немного молока, если оно окажется в доступности. И все же Корнрайх настаивает, кошки могут пить молоко, но им вовсе не стоит его давать.

Что будет, если кошка выпьет молоко?

Без лактазы, расщепляющей лактозу, сахар останется в желудочно-кишечном тракте кошки. Там он ферментируется, выделяя газ и вытягивая воду в желудочно-кишечный тракт. В результате ваш питомец может страдать от метеоризма и диареи.

Если подобное уже произошло, ученые советуют наблюдать за питомцем и обратиться к ветеринару, если подобное состояние продлится более двух дней.

Что дать кошке вместо молока?

По словам Корнрайха, кошки являются "обязательными хищниками", а потому в их рационе должно присутствовать вовсе не молоко, а мясо. Таким образом ученый советует использовать вместо лакомства немного влажного корма и воды.

Если речь идет о брошенных котятах, ученый советует использовать смеси заменители кошачьего молока, которые позволят животному получить все необходимые питательные вещества. Эти продукты разработаны специально с учетом пищевых потребностей котят: содержат все необходимые витамины и минералы, которые они получили бы с материнским молоком.

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