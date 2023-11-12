Чи можуть кішки пити молоко і, чи потрібно їм це: вчені дали відповідь

Експерти вважають, що миску з молоком або вершками слід замінити на ласощі, які більше підходять для вихованців.

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У діснеївському фільмі 1970 року "Коти-аристократи" показують, що шляхетні котячі час від часу люблять посмакувати молоком або мискою жирних вершків. У результаті образ кішки, яка полюбляє молочні продукти широко вкоренився в суспільстві. Але чи так це насправді? Ветеринари нарешті поставили крапку в цій суперечці, пише Inverse.

За словами ветеринарного кардіолога і директора Корнелльського центру здоров'я кішок Брюса Корнрайха, твердження, що кішки люблять молоко та інші молочні продукти, насправді оманливе.

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Чи можуть кішки пити молоко?

Як і інші ссавці, новонароджені кошенята перші тижні життя дійсно харчуються багатим на поживні речовини молоком матері. Однак уже у віці від 8 до 10 тижнів вони, як правило, переходять на тверду дієту.

Корнрайх попереджає, молоко містить цукор лактозу, а перетравлювати її здатні лише ссавці, що володіють ферментом лактазою. Як і більшості інших ссавців, кішкам необхідна здатність перетравлювати лактозу на ранніх етапах життя, проте з віком вони втрачають здатність розщеплювати цей білок. Деякі вчені вважають, що втрата здатності перетравлювати лактозу насправді є еволюційною адаптацією, що допомагає переходу від рідкої дієти до твердої.

Наші вихованці також можуть бути чутливими до іншого компонента молока — білка казеїну. За словами Корнрайха, науковці досі не знають, наскільки поширена ця чутливість у котів, проте відомо, що вона "схожа на харчову алергію". У результаті імунна система тварин не розпізнає казеїн, а тому створює відповідь на чужорідний білок.

Але все це не завадить кішці випити трохи молока, якщо воно виявиться в доступності. І все ж Корнрайх наполягає, кішки можуть пити молоко, але їм зовсім не варто його давати.

Що буде, якщо кішка вип'є молоко?

Без лактази, що розщеплює лактозу, цукор залишиться в шлунково-кишковому тракті кішки. Там він ферментується, виділяючи газ і витягаючи воду в шлунково-кишковий тракт. У результаті ваш вихованець може страждати від метеоризму і діареї.

Якщо подібне вже сталося, вчені радять спостерігати за улюбленцем і звернутися до ветеринара, якщо подібний стан триватиме понад два дні.

Що дати кішці замість молока?

За словами Корнрайха, кішки є "обов'язковими хижаками", а тому в їхньому раціоні має бути присутнє зовсім не молоко, а м'ясо. Таким чином учений радить використовувати замість ласощів трохи вологого корму і води.

Якщо йдеться про покинутих кошенят, вчений радить використовувати суміші замінники котячого молока, які дадуть змогу тварині отримати всі необхідні поживні речовини. Ці продукти розроблені спеціально з урахуванням харчових потреб кошенят: містять усі необхідні вітаміни та мінерали, які вони отримали б із материнським молоком.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи можуть люди навчитися нявкати як кішки.