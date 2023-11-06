Говорити по-котячому. Учені розповіли, чи можуть люди навчитися нявкати, як кішки

Фахівець із поведінки тварин розповів, чи вдасться людям коли-небудь освоїти мову своїх вихованців.

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Люди й кішки існують пліч-о-пліч тисячі років, проте нам все ще надзвичайно мало відомо про цих тварин, які за довгі роки стали нам друзями. Часом, коли наші вихованці довго нявкають, нам хочеться вивчити їхню мову, щоб нарешті зрозуміти, чого ж вони хочуть насправді, пише Inverse.

Фахівець з поведінки ліжок Моллі ДеВосс розповіла, чи зможемо ми коли-небудь освоїти мову своїх вихованців, щоб пронявкати їм у відповідь щось виразне. Відповідь виявилася вельми цікавою: так і ні.

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За словами ДеВосс кішки розпізнають різну висоту голосу і ноти. Однак водночас вони, схоже, звертають увагу на те, як до них звертаються власники, і навіть можуть розпізнавати, чи звертаються люди до них, орієнтуючись на голос і тон. Дослідження 2022 року показало, що якщо власник домашнього улюбленця розмовляє з кішкою дитячим белькотінням, тварина здатна реагувати на цей голос із набагато більшою тривожністю, ніж на господаря, який розмовляв нормальним голосом з іншими людьми.

Також відомо, що кішки здатні розпізнавати звуки нявкання і виття інших кішок. Однак сумна новина полягає в тому, що вони не здатні зрозуміти наше нявкання як мову. Водночас ДеВосс зазначає, якщо ви справді хочете, щоб улюбленець реагував на ваше "нявкання", є просто спосіб: можна використати класичну зумовленість, щоб навчити тварину виконувати певну дію, спричинену сигналом, наприклад нявканням.

Зазначимо, що в цьому разі нявкання не матиме жодного реального значення — це просто звук, який вони згодом стануть асоціювати з дією та нагородою. Фахівець з поведінки тварин також зазначає, що кішки найкраще піддаються навчанню за допомогою позитивного підгодовування, а тому їх можна навчити виконувати у відповідь якесь завдання — наприклад, переконливе нявкання.

Водночас попри те, що кішки, які нявкають, роблять щодо нас, вони мало проробляють між собою. ДеВосс зазначає, що вокалізація насправді не є рідною мовою для кішок — бувши здебільшого самотніми істотами, кішки в основному використовують запах і мову тіла як засіб спілкування.

Відомо, що котячі використовують набір звуків для передавання повідомлень між родичами, проте нявкання, яке вони використовують із людьми — навичка, розвинена спеціально для спілкування з нами. Водночас ДеВосс зазначає, перша мова котів — це запах: їм комфортно серед речей і людей, які пахнуть як вони. Саме тому наші вихованці так люблять тертися об нас.

Раніше Фокус писав про те, що у кішок є близько 300 різних "облич", і одне з них спільне з людьми.