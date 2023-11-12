Тысячи слов в день. Ученые рассказали, когда люди стали такими болтливыми

Долгое время исследователи спорили о том, как и когда первые люди научились произносить слова, но, похоже, теперь у них появились две основные теории.

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Нет никаких сомнений в том, что люди любят поговорить: более ранние исследования показали, что среднестатистический человек произносит тысячи слов в лень. Кроме того, речь является важной частью нашего общения друг с другом. Однако когда люди стали такими болтливыми? Исследователи долгое время размышляли и спорили над этим вопросом, но все же соли на двух ведущих теориях, пишет IFLScience.

Одним из важнейших элементов способности человека говорить является гортань. Она расположена на шее над дыхательным горлом и содержит голосовые связки, сближающиеся и вибрирующие, когда воздух проходит через них, производя звук. В результате эволюция гортани стала предметом множества исследований того, когда люди начали говорить.

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Одним из популярных объяснений в области возникновения человеческого языка является теория опущения гортани, выдвинутая покойным ученым Филиппом Либерманом. Он считал, что в отличие от животных, у людей гортань опущена, то есть расположена далеко от мягкого неба, отделяющего полость носа от горла. По мнению Либермана именно такое строение гортани дает людям уникальную способность производить звуки, необходимые для речи и языка.

В своей работе исследователь также заявил о том, что эта анатомическая структура отсутствовала у неандертальцев и других ранних людей. По словам ученого, она появляется в летописи окаменелостей около 50 000 лет назад, что якобы является доказательством того, что именно в это время зародилась человеческая речь. Едва ли она была похожа на речь, какой мы ее знаем сегодня — предлагается, что подобие современно языка появилось немного позже.

В то же время некоторые исследователи недовольны этой теорией. По словам автора исследования, опровергающего теорию Либермана, Луи-Жана Боэ, теория происхождения гортани является мощной концепцией, однако после 20 лет междисциплинарных исследований ученые обнаружили, что для этой теории не существует надежного фундамента.

Теперь Боэ с коллегами считают, что их новая теория может полностью изменить представление о том, когда люди впервые начали говорить. В своей статье ученые утверждают, что опущение гортани не является существенным для нашей способности образовывать гласные звуки ("а", "и", "у"). В результате ученые предполагают, что зарождение речи в действительности может быть отодвинуто более чем на 20 миллионов лет назад.

Впрочем, есть ученые, не согласные ни с одной из этих теорий, а потому исследователи продолжат работу, чтобы найти еще более веские доказательства.

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