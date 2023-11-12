Тисячі слів на день. Учені розповіли, коли люди стали такими балакучими

Довгий час дослідники сперечалися про те, як і коли перші люди навчилися вимовляти слова, але, схоже, тепер у них з'явилися дві основні теорії.

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Немає жодних сумнівів у тому, що люди люблять поговорити: більш ранні дослідження показали, що середньостатистична людина вимовляє тисячі слів за лінь. Крім того, мова є важливою частиною нашого спілкування один з одним. Однак коли люди стали такими балакучими? Дослідники довгий час розмірковували й сперечалися над цим питанням, але все ж таки солідарні на двох провідних теоріях, пише IFLScience.

Одним із найважливіших елементів здатності людини говорити є гортань. Вона розташована на шиї над дихальним горлом і містить голосові зв'язки, що зближуються та вібрують, коли повітря проходить через них, виробляючи звук. У результаті еволюція гортані стала предметом безлічі досліджень того, коли люди почали говорити.

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Одним із популярних пояснень у сфері виникнення людської мови є теорія опущення гортані, висунута покійним ученим Філіпом Ліберманом. Він вважав, що на відміну від тварин, у людей гортань опущена, тобто розташована далеко від м'якого піднебіння, що відокремлює порожнину носа від горла. На думку Лібермана, саме така будова гортані дає людям унікальну здатність виробляти звуки, необхідні для мовлення та мови.

У своїй роботі дослідник також заявив про те, що ця анатомічна структура була відсутня у неандертальців та інших ранніх людей. За словами вченого, вона з'являється в літописі скам'янілостей близько 50 000 років тому, що нібито є доказом того, що саме в цей час зародилася людська мова. Навряд чи вона була схожа на мову, якою ми її знаємо сьогодні — пропонується, що подоба сучасної мови з'явилася трохи пізніше.

Водночас деякі дослідники незадоволені цією теорією. За словами автора дослідження, що спростовує теорію Лібермана, Луї-Жана Бое, теорія походження гортані є потужною концепцією, однак після 20 років міждисциплінарних досліджень учені виявили, що для цієї теорії не існує надійного фундаменту.

Тепер Бое з колегами вважають, що їхня нова теорія може повністю змінити уявлення про те, коли люди вперше почали говорити. У своїй статті вчені стверджують, що опущення гортані не є суттєвим для нашої здатності утворювати голосні звуки ("а", "і", "у"). У результаті вчені припускають, що зародження мови насправді може бути відсунуто більш ніж на 20 мільйонів років тому.

Утім, є вчені, які не згодні з жодною з цих теорій, а тому дослідники продовжать роботу, щоб знайти ще вагоміші докази.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому одні люди втрачають свій акцент, а інші — ні.