Обычный иммигрант. Разгадана тайна происхождения "последнего примата" Северной Америки

Исследователям наконец удалось поставить точку в многолетнем споре о том, как загадочный примат появился на этой территории около 30 миллионов лет назад.

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Экгмовечашала (Ekgmowechashala) — загадочный примат, похожий на лемура, который долгое время озадачивал палеонтологов. Проблема заключалась в том, что его окаменелости неожиданно появились в Северной Америке около 30 миллионов лет назад: задолго до того, как вымерли местные приматы континента и задолго до прибытия следующего большого примата — людей, пишет Science Alert.

В результате ученые годами спорили о том, было ли это животное последним приматом Северной Америки, или же оно попросту мигрировало откуда-то еще. Кроме того ученые не понимали, как ему удалось выжить в экстремальных условиях, которые, по сути, уничтожили других приматов на континенте около 4 миллионов лет назад.

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В новом исследовании команде из Университета Канзаса наконец-то удалось получить новые подсказки, в том числе и возможные доказательства происхождения Экгмовечашалы. Отметим, что ученым известно о существовании "последнего примата Северной Америки с 1960-х годов", но их знания основаны на скудных ископаемых останках, в основном зубах и челюстях.

По словам ведущего автора исследования, палеонтолога Кэтлин Раст, эти ограниченные окаменелости "весьма своеобразны" и вызывают одновременно восхищение и разочарование. Последние более полусотни лет ученые то и дело спорили и дискутировали о том, какое место на эволюционном древе занимает это животное.

В общей сложности к нынешнему моменту ученые сошлись на том, что Экгмовечашала действительно был приматом, однако они до сих пор не понимают, как он появился в Северной Америке — обстоятельства все еще остаются весьма загадочными.

По словам Раст, Экгмовечашала внезапно появляется в летописи окаменелостей Великих равнин, более чем через 4 миллиона лет после вымирания всех приматов Северной Америки. При этом первое появление приматов в летописи окаменелостей совпадает с началом эпохи эоцена около 56 миллионов лет назад, приблизительно в то же время они также появляются в Азии и Европе.

По словам палеонтолога Канзасского университета Криса Берда, эти животные процветали в Северной Америке более 20 миллионов лет назад. Однако около 34 миллионов лет назад ситуация изменилась, когда эоцен сменился более сухим и прохладным климатом олигоцена. В результате это привело к массовому вымиранию приматов в Северной Америке.

Впрочем, всего через несколько миллионов лет после массового вымирания приматов Экгмовечашала вновь появляется в летописи окаменелостей. В новом исследовании ученым все же удалось проследить генеалогическое древо Экгмовечашала, исследовав китайскую окаменелость.

В результате ученые пришли к выводу, что это животное в действительности Экгмовечашала вовсе не был реликтом или выжившим в массовом вымирании приматом. В действительности же он оказался обычным иммигрантом, который эволюционировал в Азии, а затем переместился в Северную Америку в удивительно прохладный период. Предполагается, что его путь пролегал через Берингию.

По словам ученых, они использовали значительное количество морфологических данных, чтобы создать эволюционное дерево. В ходе работы ученые использовали программное обеспечение и алгоритм филогенетической реконструкции. В результате им удалось создать генеалогическое дерево, предполагающее связь между североамериканскими Экгмовечашала и палеоходитами из Китая.

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