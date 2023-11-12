Звичайний іммігрант. Розгадано таємницю походження "останнього примата" Північної Америки

Дослідникам нарешті вдалося поставити крапку в багаторічній суперечці про те, як загадковий примат з'явився на цій території близько 30 мільйонів років тому.

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Екгмовечашала (Ekgmowechashala) - загадковий примат, схожий на лемура, який довгий час спантеличував палеонтологів. Проблема полягала в тому, що його скам'янілості несподівано з'явилися в Північній Америці близько 30 мільйонів років тому: задовго до того, як вимерли місцеві примати континенту і задовго до прибуття наступного великого примата — людей, пише Science Alert.

У результаті вчені роками сперечалися про те, чи була ця тварина останнім приматом Північної Америки, або ж вона просто мігрувала звідкись ще. Крім того, вчені не розуміли, як їй вдалося вижити в екстремальних умовах, які, по суті, знищили інших приматів на континенті близько 4 мільйонів років тому.

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У новому дослідженні команді з Університету Канзасу нарешті вдалося отримати нові підказки, зокрема й можливі докази походження Екгмовечашали. Зазначимо, що вченим відомо про існування "останнього примата Північної Америки з 1960-х років", але їхні знання ґрунтуються на мізерних викопних рештках, здебільшого зубах і щелепах.

За словами провідної авторки дослідження, палеонтологині Кетлін Раст, ці обмежені скам'янілості "вельми своєрідні" і викликають одночасно захоплення і розчарування. Останні понад півсотні років учені раз у раз сперечалися і дискутували про те, яке місце на еволюційному дереві посідає ця тварина.

Загалом до нинішнього моменту вчені зійшлися на тому, що Екгмовечашала справді був приматом, проте вони досі не розуміють, як він з'явився в Північній Америці — обставини все ще залишаються вельми загадковими.

За словами Раст, Екгмовечашала раптово з'являється в літописі скам'янілостей Великих рівнин, більш ніж через 4 мільйони років після вимирання всіх приматів Північної Америки. При цьому перша поява приматів у літописі скам'янілостей збігається з початком епохи еоцену близько 56 мільйонів років тому, приблизно в той самий час вони також з'являються в Азії та Європі.

За словами палеонтолога Канзаського університету Кріса Берда, ці тварини процвітали в Північній Америці понад 20 мільйонів років тому. Однак близько 34 мільйонів років тому ситуація змінилася, коли еоцен змінився більш сухим і прохолодним кліматом олігоцену. У результаті це призвело до масового вимирання приматів у Північній Америці.

Утім, усього через кілька мільйонів років після масового вимирання приматів Екгмовечашала знову з'являється в літописі скам'янілостей. У новому дослідженні вченим все ж вдалося простежити генеалогічне древо Екгмовечашала, дослідивши китайську скам'янілість.

У результаті вчені дійшли висновку, що ця тварина насправді Екгмовечашала зовсім не була реліктом або приматом, який вижив у масовому вимиранні. Насправді ж він виявився звичайним іммігрантом, який еволюціонував в Азії, а потім перемістився до Північної Америки в напрочуд прохолодний період. Передбачається, що його шлях пролягав через Берінгію.

За словами вчених, вони використовували значну кількість морфологічних даних, щоб створити еволюційне дерево. Під час роботи вчені використовували програмне забезпечення та алгоритм філогенетичної реконструкції. У результаті їм вдалося створити генеалогічне дерево, яке передбачає зв'язок між північноамериканськими Екгмовечашала і палеоходитами з Китаю.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили мавпу з двома наборами ДНК, яка "світиться".