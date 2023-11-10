Химера у плоті. Вчені створили "світну" мавпу з двома наборами ДНК (фото)
Під час експерименту самка вперше у світі народила химерного примата, який не був людиною.
Це дослідження може нагадувати сцени з науково-фантастичного фільму жахів. Під час експерименту вчені взяли стовбурові клітини ембріона 7-денної мавпи та ввели їх у незв'язаний 4-5-денний ембріон того ж виду. Далі його помістили в самку мавпи й згодом вона народила повністю сформованого самця, пише New Atlas.
Фактично це дитинча стало першим у світі химерним приматом, який не є людиною. Зазначимо, що раніше вчені також використовували цей метод для створення людини та мавпи, однак їх було знищено перед подальшим розвитком. І все ж команда зазначає, що вперше введений генетичний матеріал становив такий значний відсоток у складі тканин новонародженого.
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За словами старшого автора дослідження Чжень Лю з Китайської академії наук (CAS), у своїй роботі вони домоглися того, що ін'єктовані стовбурові клітини сформували близько 92% тканини мозку дитинчати і загалом склали 67% складу тварини. Тепер команда сподівається, що вони зможуть використовувати цей метод для створення більш точних моделей мавп для вивчення неврологічних захворювань, а також інших досліджень.
Однак найбільш неймовірним у даному дослідженні видається рекордно високий внесок ембріональних стовбурових клітин у розвиток плода. Науковці використовували зелений флуоресцентний білок для фарбування плюрипотентних клітин, які мали здатність диференціюватися в усі різні типи, необхідні для "побудови" тіла тварини. Таким чином їм вдалося відстежити, яка частина генетичного матеріалу сприяла розвитку дитинчати.
Уже після народження вчені виявили, що у малюка яванської макаки (Macaca fascicleis) виднілися виразні плями флуоресценції по всьому тілу, зокрема на кінчиках пальців і в очах. Вчені також провели аналіз, за допомогою секвенування генів і низку інших тестів, і виявили, що донорські стовбурові клітини були присутні у 26 різних тканинах і становили від 21 до 92% їх відсотків.
Загалом близько 67% тканин було сформовано ін'єктованими стовбуровими клітинами. Вони були представлені в:
- мозку;
- серці;
- нирках;
- печінці;
- шлунково-кишковому трактові;
- яєчках.
За словами співавтора дослідження, наукового директора Інституту нейронаук при CAS, професора Му-Мінга Пу, на жаль, новонароджене дитинча прожило всього 10 днів. Відомо, що в нього трапилася дихальна недостатність і переохолодження, внаслідок чого вченим довелося приспати малюка. Зазначимо, що точна причина погіршення здоров'я дитинчати все ще невідома, але вчені вважають, що причина може бути пов'язана з епігенетичними відмінностями між типами клітин.
Зазначимо, що використання організмів "Франкенштейна" для створення розумних тварин для використання людиною порушило серйозні етичні питання і все ще залишається вельми суперечливою галуззю наукових досліджень. Зазначимо, що химера — назва, дана одному організму, отриманому з двох або більше джерел клітин різного генетичного походження.
Раніше Фокус писав про те, що жовті божевільні мурашині використовують небачене раніше розмноження: штампують химер на конвеєрі.