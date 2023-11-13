В лабиринте исторических повествований выделяется одна история, в которой задействованы Гражданская война в США, Октябрьская революция, нацисты и Вторая мировая война. Связывает все это воедино Альберт Пайк, фигура столь же противоречивая, как и события, с которыми он ассоциируется.

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Альберт Пайк, генерал Конфедерации во время Гражданской войны в США, является центральным персонажем рассказа. Он был многогранной личностью, юристом, философом и солдатом. Пайк также был активно вовлечен в масонство и, по слухам, входил в состав Ку-клукс-клана, пишет Grunge.

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А еще у нас есть печально известное письмо Пайка 1871 года, в котором он якобы предсказал приближающиеся Первую, Вторую и Третью мировые войны. Этот якобы документ цитируется в статье News24 2013 года и в статье Sun 2016 года, причем в последней из них сказано, что "первоисточника письма не существует".

Письмо Пайка датировано 1871 годом, через шесть лет после окончания Гражданской войны. В нем, по сообщению Daily Mail, он описывает Первую мировую войну (1914-1918) и Вторую мировую войну (1939-1945) с необычайной точностью.

О Первой мировой войне он писал: "Первая мировая война должна быть развязана для того, чтобы позволить иллюминатам свергнуть власть царей в России и превратить эту страну в крепость атеистического коммунизма". Относительно Второй мировой войны он писал: "Вторая мировая война должна быть разожжена, используя разногласия между фашистами и политическими сионистами. Эта война должна быть развязана для того, чтобы нацизм был уничтожен, а политический сионизм был достаточно сильным, чтобы создать суверенное государство Израиль в Палестине".

Какими бы точными ни были эти заявления, с ними есть проблема — нацистская партия не существовала до 1920 года, то есть почти через 50 лет после того, как Пайк, очевидно, написал свое письмо.

У нас есть информация из осторожных или предвзятых источников, но нет ни одного письма. Или по крайней мере мы не получали ни одного письма с 1977 года, как утверждают сайты вроде News24. Согласно этому удобному объяснению, библиотека Британского музея владела письмом Пайка — идеальным пряником для разжигания заговора — до того, как оно исчезло.

Попытки проверить подлинность письма завели в тупик. Британская библиотека направила несколько запросов на основании Закона о свободе информации с просьбой раскрыть письмо Пайка. Эти запросы являются дословными копиями друг друга, но, очевидно, были отправлены двумя разными людьми.

И в обоих случаях Британская библиотека ответила — в ответах 2042 и 2345 — идентичными ответами: "Мы рассмотрели ваш запрос, и Британская библиотека, а до этого Британский музей, никогда не владела и не видела документа, о котором идет речь, и поэтому он никогда не был на выставке ни в одной из организаций".

Кстати, Британская библиотека имеет записи американских документов, датированных 1700-ми годами, которые доступны в интернете, но ничего, что касается Пайка или разговоров иллюминатов времен Третьей мировой войны.

Теперь обратимся к элементам новизны и неожиданностей. Письмо Пайка содержит жутко точные описания исторических событий, но его легитимность остается сомнительной.

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В 2020 году Пайк попал в заголовки газет, когда его памятник в Вашингтоне, округ Колумбия, снесли во время протестов. Неизвестно, знали ли вандалы о якобы пророческом письме Пайка, что добавляет еще один уровень интриги.

В заключение, пророческое письмо Альберта Пайка — это история, сплетенная с элементами заговора и тайны. Хотя оно может заинтересовать, его подлинность вызывает сомнения, и к этой истории надо подходить критически. Это напоминание о том, что даже исторические нарративы могут нести в себе атмосферу неопределенности, а скептицизм имеет решающее значение для отделения фактов от вымысла.

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