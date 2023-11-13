Отсутствие людей в зоопарках любопытным образом меняет поведение животных: что обнаружили ученые

Пандемия предоставила исследователям уникальную возможность посмотреть, как меняется поведение зверей в зоопарке в зависимости от наличия или отсутствия посетителей.

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Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь людей, да и не только. В новом исследовании ученые обнаружили, что карантин и закрытие зоопарков для посетителей любопытным образом повлияли на поведение животных, когда они перестали ежедневно видеть толпы людей, пишет Science Alert.

С другой стороны пандемия коронавируса также предоставила исследователям уникальную возможность узнать, как меняется поведение зверей в зоопарке в зависимости от того, видят ли они посетителей или взаимодействуют только со смотрителями и рейнджерами.

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В исследовании, проведенном в 2022 году, ученые из Университета Ноттингем Трент в Великобритании выяснили, как приматы отреагировали на этот сдвиг. Они сосредоточились на изучении поведения бонобо, шимпанзе, западных равнинных горилл и оливковых павианов. В результате ученые обнаружили, что приматы меняли свои привычки различными способами.

Теперь ученые считают, что взаимодействие с посетителями имеет решающее значение для благополучия животных в зоопарке. Однако ученые также считают, что эти взаимодействия могут оказывать как положительный, так и отрицательный эффект.

По словам соавтора исследования, специалиста по защите животных в зоопарках Саманты Уорд, приматы — одни из наиболее когнитивно развитых видов в зоопарках, а их взаимодействие с посетителями чрезвычайно сложно.

В ходе исследования ученые наблюдали за приматами в зоопарке Твайкросс и Сафари Ноусли в Великобритании. Наблюдения были проведены как до, так и после возвращения посетителей. Результаты исследования показывают, что в течение нескольких месяцев и нескольких периодов открытия и закрытия произошли заметные изменения в поведении приматов, которые различались в зависимости от конкретного вида.

Ученые обнаружили, что возвращение посетителей заставило бонобо и горилл проводить меньше времени в одиночество, причем последние также стали меньше времени тратить на отдых. В то же время шимпанзе стали больше есть и заниматься своими вольерами, когда зоопарки были открыты вновь.

Результаты также свидетельствуют о том, что оливковые павианы в сафари парке проявляют меньше сексуального и доминантного поведения, когда посетители вернулись. Они также были более склонны приближаться к машинам посетителей, но игнорировали машины рейнджеров, которые видели и во время закрытия.

В то же время ученые до сих пор не могут сказать, были ли эти изменения положительными. Результаты свидетельствуют о том, что возвращение посетителей стимулировало шимпанзе и бабуинов, однако как гориллы и бонобо стали меньше времени проводить в одиночестве. Предполагается, что эти изменения могут рассматриваться, как положительные. В то же время гориллам, которые являются более оседлыми животными, вероятно, толпы людей лишь мешали.

Авторы исследования полагают, что результаты их работы позволят создать условия, чтобы животным было проще адаптироваться к различным ситуациям — в целом это может улучшить их благополучие.

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