Откажитесь всего от одной чайной ложки соли в день: ученые рассказали, что произойдет

Ученые провели самое масштабное исследование того, как натрий влияет на наше кровяное давление.

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Свежие исследования показывают, что отказ от употребления всего одной чайной ложки соли в день снижает кровяное давление почти так же, как и лекарства, пишет NewsMaxHealth.

По словам ученых, это одно из крупнейших исследований с участием людей, принимающих лекарства от высокого кровяного давления. Это дало возможность в полной мере оценить эффект снижения потребления натрия с пищей.

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"Мы выяснили, что 70-75% всех людей, независимо от того, принимают они лекарства от артериального давления или нет, скорее всего, ощутят снижение кровяного давления, если уменьшат содержание натрия в своем рационе", — говорит соавтор исследования из профессор профилактической медицины Медицинской школы Файнберга Норрина Аллен.

По ее словам, до этого исследования было неизвестно, смогут ли улучшить свои показатели люди, которые уже принимают лекарства от кровяного давления, если сократить потребление натрия.

В исследовании приняли участие люди среднего и пожилого возраста, который сократили свое употребление соли примерно на 1 чайную ложку в день.

"В результате мы увидели снижение систолического артериального давления примерно на 6 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.), что сравнимо с эффектом, оказываемым обычно используемыми препаратами первой линии от высокого кровяного давления", — говорит соруководитель исследования из Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле Дипак Гупта.

Систолическое артериальное давление — это давление в артериях во время сокращения сердца. Это первое число при измерении артериального давления. Высокое кровяное давление является основной причиной болезней и смертности во всем мире. Дополнительное давление на артерии может спровоцировать сердечную недостаточность, сердечные приступы и инсульты. Также это влияет на способность сердца эффективно перекачивать кровь.

В проведенном исследовании приняли участие 213 мужчин и женщин в возрасте от 50 до 70 лет. Ученые случайным образом назначили диету участникам: с высоким содержанием натрия 2200 миллиграммов (мг) в день), а также с низким содержанием на протяжении одной недели.

В сравнении с обычной диетой участников, у 77% испытуемых было низкое систолическое артериальное давление, когда они придерживались режима с низким содержанием натрия.

По словам исследователей, систолическое давление снизилось на 7–8 мм рт. ст., когда люди употребляли меньше натрия в сравнении с диетой с высоким содержанием натрия. Также давление снизилось на 6 мм рт. ст. по сравнению с обычными пищевыми привычками участников.

"Эффект снижения потребления натрия на снижение кровяного давления был одинаковым почти у всех людей, включая людей с нормальным кровяным давлением, высоким кровяным давлением, контролируемым медикаментозно кровяным давлением и нелеченным кровяным давлением", — сказал Гупта.

Исследователи заявили, что полученные результаты еще раз подтверждают важность снижения потребления натрия.

Напомним, ранее ученые назвали четыре признака того, что вы съели слишком много соли.