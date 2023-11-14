Відмовтеся лише від однієї чайної ложки солі на день: учені розповіли, що станеться

Учені провели наймасштабніше дослідження того, як натрій впливає на наш кров'яний тиск.

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Свіжі дослідження показують, що відмова від вживання всього однієї чайної ложки солі на день знижує кров'яний тиск майже так само, як і ліки, пише NewsMaxHealth.

За словами вчених, це одне з найбільших досліджень за участю людей, які приймають ліки проти високого кров'яного тиску. Це дало можливість повною мірою оцінити ефект зниження споживання натрію з їжею.

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"Ми з'ясували, що 70-75% усіх людей, незалежно від того, приймають вони ліки проти артеріального тиску чи ні, найімовірніше, відчують зниження кров'яного тиску, якщо зменшать вміст натрію у своєму раціоні", — говорить співавторка дослідження з професорка профілактичної медицини Медичної школи Файнберга Норріна Аллен.

За її словами, до цього дослідження було невідомо, чи зможуть поліпшити свої показники люди, які вже приймають ліки проти кров'яного тиску, якщо скоротити споживання натрію.

У дослідженні взяли участь люди середнього та похилого віку, які скоротили своє вживання солі приблизно на 1 чайну ложку на день.

"У результаті ми побачили зниження систолічного артеріального тиску приблизно на 6 міліметрів ртутного стовпа (мм рт. ст.), що можна порівняти з ефектом, який надають препарати першої лінії, що зазвичай використовуються, від високого кров'яного тиску", — говорить співкерівник дослідження з Медичного центру Університету Вандербільта в Нешвіллі Діпак Гупта.

Систолічний артеріальний тиск — це тиск в артеріях під час скорочення серця. Це перше число під час вимірювання артеріального тиску. Високий кров'яний тиск є основною причиною хвороб і смертності в усьому світі. Додатковий тиск на артерії може спровокувати серцеву недостатність, серцеві напади та інсульти. Також це впливає на здатність серця ефективно перекачувати кров.

У проведеному дослідженні взяли участь 213 чоловіків і жінок віком від 50 до 70 років. Вчені випадковим чином призначили дієту учасникам: з високим вмістом натрію (2200 міліграмів (мг) на день), а також з низьким вмістом протягом одного тижня.

Порівняно зі звичайною дієтою учасників, у 77% випробовуваних був низький систолічний артеріальний тиск, коли вони дотримувалися режиму з низьким вмістом натрію.

За словами дослідників, систолічний тиск знизився на 7-8 мм рт. ст., коли люди вживали менше натрію, як порівняти з дієтою з високим вмістом натрію. Також тиск знизився на 6 мм рт. ст. порівняно зі звичайними харчовими звичками учасників.

"Ефект зниження споживання натрію на зниження кров'яного тиску був однаковим майже у всіх людей, включно з людьми з нормальним кров'яним тиском, високим кров'яним тиском, контрольованим медикаментозно кров'яним тиском і нелікованим кров'яним тиском", — сказав Гупта.

Дослідники заявили, що отримані результати ще раз підтверджують важливість зниження споживання натрію.

Нагадаємо, раніше вчені назвали чотири ознаки того, що ви з'їли занадто багато солі.