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Технологии и наука

Уникальные статуи козлов родом из Шумера: что о них известно и почему их назвали баранами (фото)

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Фото: British Museum / CC BY-NC-SA 4.0 | В 1928-1929 годах во время раскопок в шумерском городе Ур нашли две статуи, которые получили название "Баран в чащах"

В 1928-1929 годах во время раскопок в шумерском городе Ур нашли две статуи, которые получили название "Баран в чащах". Эти артефакты датируются между 2600 и 2400 годами до нашей эры.

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"Баран в чащах" — это пара шумерских скульптур, датированных между 2600 и 2400 годами до нашей эры. Раскопанные сэром Леонардом Вулли в древнем городе Ур, что на территории современного Ирака, эти скульптуры считаются знаковыми реликвиями шумерской цивилизации, пишет Ancient Origins.

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История "Барана в чащах" началась, когда Вулли раскапывал королевское кладбище Ура в сезоне 1928-1929 годов. Почти полностью сплющенные весом почвы в течение веков, скульптуры имели внутреннюю деревянную основу, которая разложилась. Однако внешние материалы уцелели, и благодаря кропотливой работе их восстановили до первоначальной формы.

Эти скульптуры изображают двух баранов, или, точнее, козлов, каждый из которых опирается на стилизованное дерево или растение. Название "Баран в чащах" скульптурам дал Вулли, вероятно, отсылая к библейской истории об Аврааме: "И возвел Авраам глаза свои и увидел, вот один баран завяз в чащобе своими рогами. И пошел Авраам, и взял барана, и принес его на всесожжение вместо сына своего".

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Первоначально изготовленный из грубого деревянного ядра, украшенного сусальным золотом, лазуритом и инкрустациями из ракушек, прикрепленными битумом, "Баран в чащах" демонстрирует передовые художественные и металлургические навыки шумеров
Фото: Mary Harrsch / CC BY 2.0

Первоначально изготовленный из грубого деревянного ядра, украшенного сусальным золотом, лазуритом и инкрустациями из ракушек, прикрепленными битумом, "Баран в чащах" демонстрирует передовые художественные и металлургические навыки шумеров. Считается, что эти скульптуры, которые, вероятно, заказаны для члена шумерской царской семьи, имели религиозное или ритуальное значение, возможно, использовали в храмовых церемониях как подношение богам.

Датируемые периодом ранней династии III (2600-2400 гг. до н. э.), временем развитой цивилизации в Ури, эти скульптуры представляют вершину шумерского искусства. Предполагают, что в своем первоначальном расположении обе скульптуры стояли лицом друг к другу, возможно, держа на головах чаши или сосуды для церемониальных целей.

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Хотя точно неизвестно, кого похоронили в могиле, в которой нашли статуи, однако широко распространено мнение, что она связана с царем Месаннепадой, правившим в этот период. В гробнице, известной как "Великая яма смерти", хранились человеческие останки, в частности слуг и охранников, принесенных в жертву, чтобы сопровождать царя в загробном мире. Посреди этих останков находились две скульптуры баранов, что означало их важность.

Сегодня эти скульптуры находятся в разных уголках мира. Одна из них хранится в Британском музее в Лондоне, как часть его обширной коллекции древних артефактов, а другая — в Музее Пенсильванского университета в Филадельфии, США. Разделенные географически, но связанные историей, эти скульптуры продолжают разгадывать историю шумеров, давая представление об их искусстве, культуре и религиозных верованиях.

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