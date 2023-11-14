Унікальні статуї козлів родом із Шумеру: що про них відомо і чому їх назвали баранами (фото)

У 1928-1929 роках під час розкопок у шумерському місті Ур знайшли дві статуї, які отримали назву "Баран у хащах". Ці артефакти датуються між 2600 і 2400 роками до нашої ери.

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"Баран у хащах" — це пара шумерських скульптур, датованих між 2600 і 2400 роками до нашої ери. Розкопані сером Леонардом Вуллі у стародавньому місті Ур, що на території сучасного Іраку, ці скульптури вважаються знаковими реліквіями шумерської цивілізації, пише Ancient Origins.

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Історія "Барана у хащах" почалася, коли Вуллі розкопував королівське кладовище Ура в сезоні 1928-1929 років. Майже повністю сплющені вагою ґрунту протягом століть, скульптури мали внутрішню дерев'яну основу, яка розклалася. Однак зовнішні матеріали вціліли, і завдяки копіткій роботі їх відновили до початкової форми.

Ці скульптури зображують двох баранів, або, точніше, козлів, кожен із яких спирається на стилізоване дерево або рослину. Назву "Баран у хащах" скульптурам дав Вуллі, ймовірно, відсилаючи до біблійної історії про Авраама: "А Авраам звів очі свої та й побачив, аж ось один баран зав’яз у гущавині своїми рогами. І пішов Авраам, і взяв барана, і приніс його на цілопалення замість сина свого".

Спочатку виготовлений з грубого дерев'яного ядра, прикрашеного сусальним золотом, лазуритом та інкрустаціями з черепашок, прикріпленими бітумом, "Баран у хащах" демонструє передові мистецькі та металургійні навички шумері Фото: Mary Harrsch / CC BY 2.0

Спочатку виготовлений з грубого дерев'яного ядра, прикрашеного сусальним золотом, лазуритом та інкрустаціями з черепашок, прикріпленими бітумом, "Баран у хащах" демонструє передові мистецькі та металургійні навички шумерів. Вважається, що ці скульптури, які, ймовірно, замовлені для члена шумерської царської родини, мали релігійне або ритуальне значення, можливо, використовували в храмових церемоніях як підношення богам.

Датовані періодом ранньої династії III (2600-2400 рр. до н. е.), часом розвиненої цивілізації в Урі, ці скульптури представляють вершину шумерського мистецтва. Припускають, що у своєму первісному розташуванні обидві скульптури стояли обличчям одна до одної, можливо, тримаючи на головах чаші або посудини для церемоніальних цілей.

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Хоча точно невідомо, кого поховали в могилі, в якій знайшли статуї, проте широко поширена думка, що вона пов'язана з царем Месаннепадою, який правив у цей період. У гробниці, відомій як "Велика яма смерті", зберігалися людські останки, зокрема слуг і охоронців, принесених в жертву, щоб супроводжувати царя в потойбічному світі. Посеред цих останків знаходилися дві скульптури баранів, що означало їхню важливість.

Сьогодні ці скульптури знаходяться в різних куточках світу. Одна з них зберігається в Британському музеї в Лондоні, як частина його великої колекції стародавніх артефактів, а інша — в Музеї Пенсильванського університету у Філадельфії, США. Розділені географічно, але пов'язані історією, ці скульптури продовжують розгадувати історію шумерів, даючи уявлення про їхнє мистецтво, культуру та релігійні вірування.

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