Золоте дерево Лучіньяно: знайдено втрачені фрагменти ювелірного шедевру Італії (фото)

Відому італійську реліквію відреставрують. Йдеться про Золоте дерево Лучіньяно, унікальний витвір мистецтва. У 1920-х роках його розділили для продажу злодії, проте нещодавно знайшли деякі фрагменти.

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Неймовірний шедевр відомий як "Золоте дерево Лучіньяно" є одним з найвидатніших прикладів італійського ювелірного мистецтва. Це дерево не просто витвір мистецтва, воно також символізує життя Христа: три його частини представляють Його походження, муки та славу, пише HeritageDaily.

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Цей витвір створив між 1350 і 1471 роками відомий сієнський ювелір Габріелло Д'Антоніо. Дерево має висоту 2,70 метра і виготовлене позолоченої міді, срібла та емалі. Протягом століть воно є символом удачі для закоханих і ніжно називається "Деревом кохання".

Це дерево не просто витвір мистецтва, воно також символізує життя Христа Фото: Studio ESSECI

У 1914 році цю безцінну реліквію викрали і розбили на шматки злодії, які, ймовірно, мали намір продати її на чорному ринку. Від цієї трагічної події залишилися лише фрагменти гілок та значна частина основи.

Цей витвір створив між 1350 і 1471 роками відомий сієнський ювелір Габріелло Д'Антоніо Фото: Studio ESSECI

Шлях до відновлення цього дорогоцінного витвору мистецтва розпочався наприкінці 1920-х років, коли віднайшли певні фрагменти Золотого дерева. Після кропіткої реставрації реліквію відновили у 1933 році з використанням віднайдених фрагментів. Однак найбільш сакральні компоненти, включаючи розп'яття, круглі медальйони, срібні бляшки і верхню частину храмового вузла, все ще були відсутні.

Нещодавно з'явилася цікава новина. Мистецький загін карабінерів отримав наводку про печеру в центральній Тоскані, в районі Ареццо, де вони знайшли п'ять бляшок, які колись прикрашали медальйони на гілках Золотого дерева. Це було важливе відкриття, яке дало нову надію на відновлення реліквії.

Шлях до відновлення цього дорогоцінного витвору мистецтва розпочався наприкінці 1920-х років Фото: Studio ESSECI

Влада також виявила один із пергаментів з портретом пророка, відполірований гірський кришталь, який використовувався для збільшення портрета, і 16 фігурок святих у срібній фользі, що прикрашали основу дерева. Ці знахідки дають безцінне уявлення про складні деталі дерева та релігійні історії, які воно передавало.

Щоб забезпечити належну реставрацію Золотого дерева, місію доручили Opificio delle Pietre Dure. Процес включатиме поетапне розбирання дерева, в той час як основна частина реліквії залишатиметься на загальному огляді. Ця кропітка робота має на меті повернути реліквії її повну славу та значення.

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Доктор Андреа Ді Паскуале, генеральний директор департаменту освіти, досліджень та культурних інститутів Міністерства культури, висловив сподівання, що решту відсутніх частин Золотого дерева вдасться відновити найближчим часом, повернувши цей шедевр у повному обсязі громаді.

Це відкриття є значним кроком на шляху до збереження культурної та історичної спадщини Італії, що дозволить майбутнім поколінням милуватися і цінувати красу і символізм Золотого дерева Лучіньяно.

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