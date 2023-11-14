Кашалоты массово испражняются у берегов крохотного острова: почему это выгодно всем (видео)

В Карибском море создан первый в мире охраняемый заповедник для крупнейших на планете животных, ученые надеются, что это позволит защитить их и климат.

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Карибский остров Доминика, возможно, и крохотный, но теперь перед ним стоит весьма амбициозная задача по сохранению одного из крупнейших животных на Земле: кашалотов. Здесь впервые в мире создали морскую охраняемую территорию — местные власти и исследователи надеются, это поможет сохранить не только гигантские виды, но и решить климатический кризис с помощью их испражнений, пишет IFLScience.

С таким заявлением выступило правительство Доминиканской Республики 13 ноября. В своем заявлении представители власти изложили свои планы по созданию водного резерва площадью около 800 квадратных километров к западу от острова Доминика, площадь которого составляет всего около 750 квадратных километров.

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По словам премьер-министра Доминики Рузвельта Скеррита, таким образом они хотят гарантировать, что одни из самых крупных и умных животных в мире будут "защищены от вреда", а также помогут сохранить здешние воды и климат здоровыми.

Отметим, что сегодня кашалоты являются уязвимым видом, во многом из-за сотен лет постоянного китобойного промысла. В данный момент в большинстве стран охота на кашалотов запрещена, однако они все еще сталкиваются с другими антропогенными опасностями вблизи острова Доминика, и не только. Как правило, наибольшую угрозу несут рыболовные сети, а также корабли с которыми нередко сталкиваются киты.

По оценкам исследователей вблизи этого острова обитает чуть менее 500 кашалотов, а потому местные власти и ученые считают сохранение этой популяции чрезвычайно важным. По словам биолога по китам Шейн Геро, всего один детеныш, запутавшийся в сети, фактически может стать крахом целой семьи.

Для сохранения безопасности власти намерены назначить офицера и наблюдателей, которые будут следить за соблюдением правил. В том числе речь идет об ограничении количества морских прогулок, разрешении только экологически чистого кустарного рыболовства, а также определении международного судоходного пути.

По словам исследователя National Geographic Энрика Сала, в свою очередь кашалоты могут оказать услугу населению Доминики и человечеству в целом, позаботившись о решении климатического кризиса весьма своеобразным образом.

Исследователям до сих пор непонятно, почему именно в водах Доминики кашалоты много испражняются, однако некоторые ученые считают, что это может быть связано с тем, что они едят больше. Впрочем, другая теория предполагает, что это связано с типом кальмаров, которых кашалоты поедают в этом месте. Так или иначе, такое обилие фекалий приносит неожиданную выгоду.

Дело в том, что на больших глубинах у кашалотов отключаются не жизненно важные функции, такие как очистка кишечника. В результате, когда они выплывают на поверхность, они буквально разбрасывают по поверхности свои фекалии, чрезвычайно богатые питательными веществами. В результате экскременты кашалотов являются отличным источником пищи для фитопланктона, который в свою очередь цветет активнее. При этом цветение фитопланктона оказалось полезно в решении климатического кризиса, поскольку фитопланктон способен улавливать углекислый газ, унося его на дно океана, где он впоследствии и остается.

Ранее Фокус писал о том, что в блевотине кашалота ученый случайно обнаружил "сокровище моря" стоимостью более $500 тысяч.