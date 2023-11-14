Кашалоти масово випорожнюються біля берегів крихітного острова: чому це вигідно всім (відео)

У Карибському морі створено перший у світі заповідник, що охороняється, для найбільших на планеті тварин, науковці сподіваються, що це дасть змогу захистити їх і клімат.

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Карибський острів Домініка, можливо, і крихітний, але тепер перед ним стоїть вельми амбітне завдання зі збереження однієї з найбільших тварин на Землі: кашалотів. Тут уперше у світі створили морську територію, що охороняється, — місцева влада і дослідники сподіваються, це допоможе зберегти не тільки гігантські види, а й вирішити кліматичну кризу за допомогою їхніх випорожнень, пише IFLScience.

З такою заявою виступив уряд Домініканської Республіки 13 листопада. У своїй заяві представники влади виклали свої плани зі створення водного резерву площею близько 800 квадратних кілометрів на захід від острова Домініка, площа якого становить всього близько 750 квадратних кілометрів.

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За словами прем'єр-міністра Домініки Рузвельта Скерріта, таким чином вони хочуть гарантувати, що одні з найбільших і найрозумніших тварин у світі будуть "захищені від шкоди", а також допоможуть зберегти тутешні води та клімат здоровими.

Зазначимо, що сьогодні кашалоти є вразливим видом, багато в чому через сотні років постійного китобійного промислу. Наразі в більшості країн полювання на кашалотів заборонено, проте вони все ще стикаються з іншими антропогенними небезпеками поблизу острова Домініка, і не тільки. Як правило, найбільшу загрозу становлять рибальські сітки, а також кораблі, з якими нерідко стикаються кити.

За оцінками дослідників поблизу цього острова мешкає трохи менше ніж 500 кашалотів, а тому місцева влада та науковці вважають збереження цієї популяції надзвичайно важливим. За словами біолога з китів Шейн Геро, лише одне дитинча, яке заплуталося в сітці, фактично може стати крахом цілої родини.

Для збереження безпеки влада має намір призначити офіцера і спостерігачів, які стежитимуть за дотриманням правил. Зокрема йдеться про обмеження кількості морських прогулянок, дозвіл тільки екологічно чистого кустарного рибальства, а також визначення міжнародного судноплавного шляху.

За словами дослідника National Geographic Енріка Сала, зі свого боку, кашалоти можуть надати послугу населенню Домініки та людству загалом, подбавши про розв'язання кліматичної кризи вельми своєрідним чином.

Дослідникам досі незрозуміло, чому саме у водах Домініки кашалоти багато випорожнюються, проте деякі вчені вважають, що це може бути пов'язано з тим, що вони їдять більше. Утім, інша теорія припускає, що це пов'язано з типом кальмарів, яких кашалоти поїдають у цьому місці. Так чи інакше, така велика кількість фекалій приносить несподівану вигоду.

Річ у тім, що на великих глибинах у кашалотів вимикаються не життєво важливі функції, такі як очищення кишківника. У результаті, коли вони випливають на поверхню, вони буквально розкидають по поверхні свої фекалії, надзвичайно багаті поживними речовинами. У результаті екскременти кашалотів є чудовим джерелом їжі для фітопланктону, який своєю чергою цвіте активніше. При цьому цвітіння фітопланктону виявилося корисним у розв'язанні кліматичної кризи, оскільки фітопланктон здатний вловлювати вуглекислий газ, забираючи його на дно океану, де він згодом і залишається.

Раніше Фокус писав про те, що в блювотині кашалота вчений випадково виявив "скарб моря" вартістю понад $500 тисяч.