Богиня раздора на задворках Солнечной системы: что открыли ученые на карликовой планете Эрида

Исследователи продолжают изучать особенности карликовой планеты, которая находится в примерно в 68 раз дальше от Солнца, чем Земля.

Related video

Карликовая планета Эрида, которая похожа по размеру на Плутон, скрывается в дальних уголках Солнечной системы и остается загадкой с момента ее обнаружения в 2005 году, пишет Reuters.

Дело в том, что Плутон был исследован аппаратом NASA "Новые горизонты" во время пролета, который состоялся в 2015 году. Эрида же находится на 40% дальше от Солнца, чем Плутон и никогда не посещалась космическими аппаратами.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Недавно же ученым удалось получить более полное представление о внутренней структуре Эриды на основе ее орбитального взаимодействия с ее спутником Дисномией.

По словам исследователей, Эрида имеет скалистую внутреннюю часть, которая прячется под ее ледяной оболочкой. К примеру, у Плутона также имеется каменная внутренняя часть и лед сверху, но у этой карликовой планеты также имеется подповерхностный жидкий океан.

"Мы уже знали, что Эрида более скалистая, чем Плутон, но мы не знали, отделила ли Эрида эту породу от льда. Как оказалось, в какой-то момент своей истории Эрида стала достаточно горячей, чтобы расплавиться, что позволило каменистым породам опуститься к центру карликовой планеты. Сейчас же лед на ее поверхности медленно тает под воздействием остаточного тепла внутри планеты. Скорее всего, на Эриде нет подповерхностного жидкого океана", — говорит планетолог из Калифорнийского университета Фрэнсис Ниммо, ведущий автор опубликованного исследования.

Диаметр Эриды составляет около 2326 км, что немного меньше чем у Плутона, который равняется 2370 км. К примеру, диаметр Луны составляет около 3475 км. Также отмечается, что из-за концентрации горных пород, которые плотнее чем лед, масса Эриды примерно на 25% превышает массу Плутона.

"Плутон нарастил свой размер за счет льда, в то время как Эрида в основном состоит из горных пород с небольшим слоем льда на поверхности", — говорит астроном Калифорнийского технологического института и соавтор исследования Майк Браун.

Названная в честь древнегреческой богини раздора, Эрида вращается в среднем примерно в 68 раз дальше от Солнца, чем Земля. На полный оборот вокруг Солнца у карликовой планеты уходит 557 лет. Плутон вращается на расстоянии в среднем примерно в 39 раз дальше Земли от Солнца.

Исследователи говорят, что если попасть в полдень на Эриду, то на карликовой планете будут сумерки из-за большого расстояния до Солнца. Оно выглядело бы не более чем яркой звездой в небе карликовой планеты.

"На Эриде наше Солнце можно закрыть булавочной головкой", — подытожил Браун.

Напомним, NASA отправит миссию в далекий космос, охотясь за "убийцей" Плутона. В космическом агентстве строят планы по отправке космического аппарата к транснептуновому объекту, который вращается вокруг своей оси за 40 земных дней, а вокруг Солнца за 11 400 лет. Он называется Седна и находится в три раза дальше, чем Нептун.