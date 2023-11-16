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Технологии и наука

Разноцветные стены и комнаты с обогревом: археологи в Лондоне сделали невероятное открытие

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Фото: MOLA | Археологи обнаружили комнаты с каминами и голубой краской на стенах

Рабочие дома — места, где в викторианской Британии бедняки могли получить жилье и еду в обмен на труд. Однако со временем такие места превратились в нечто вроде исправительных домов, где бедняков использовали в качестве дешевой рабочей силы.

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В 1809 году в Лондоне открыли рабочий дом Сент-Панкрас, целью которого было обеспечить комфорт для тех, кто оказался в затруднительном положении. Недавние раскопки археологов из Музея археологии Лондона (MOLA) открыли подробности о жизни жителей дома Сент-Панкрас, которые населяли это историческое место, пишет the Guardian.

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В начале XIX века рабочие дома служили местом, где бедняки могли получить приют и базовое пропитание. Однако от жильцов также ожидалось, что они будут работать. Некоторые рабочие дома действовали скорее не как место помощи обездоленным, а как исправительные дома, где "заключали" безработных. Судя по недавним исследованиям, дом Сент-Панкрас, как представляется, начинал свою деятельность с акцента на поддержке, а не на сдерживании.

Гвилим Уильямс, руководитель проекта, сказал: "Хотя помещения являются спартанскими, заключенные были там не для того, чтобы их наказывали... Были сады, лазарет и детские комнаты. Они признают их потребности так же, как и комнаты с отоплением или бледно-голубая краска на стенах".

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Керамическая грелка, одна из многих находок, свидетельствующих о том, что в начале деятельности рабочий дом был больше заинтересован в поддержке, чем в сдерживании заключенных
Фото: MOLA

Кроме спартанских помещений, археологические находки включают посуду с изображением святого Панкраса и надписью "Опекуны бедных Сент-Панкрас Мидлсекс". Личная гигиена, очевидно, была важной, о чем свидетельствуют остатки костяной зубной щетки со щетиной из конского волоса.

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Фрагмент посуды, найденный во время раскопок
Фото: MOLA

Первоначально дом был рассчитан на 500 жителей в 1809 году, но уже в 1850-х годах количество жителей резко возросло, достигнув 1900. Переполненность стала серьезной проблемой, вызвавшей расследование 1865 года, проведенное медицинским журналом "Ланцет", который отметил нездоровые условия в переполненных палатах.

Ученые предполагают, что рабочий дом Сент-Панкрас может быть знаком читателям Чарльза Диккенса через роман "Оливер Твист". Хотя Диккенс напрямую не писал о Сент-Панкрас, это сделал его друг Генри Морли в статье 1861 года под названием "Закон о замороженных бедных", который описал женщину-беднячку, ждущую в лютый мороз свою порцию хлеба.

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Впоследствии, в 1929 году, рабочее здание Сент-Панкрас превратилось в госпиталь. Во время Второй мировой войны некоторые из его зданий были повреждены бомбардировками, а часть снесены. Теперь в этом месте происходит новая трансформация — появляется "Ориэль", центр офтальмологической помощи, исследований и образования. Эта инициатива является результатом сотрудничества между Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust, Институтом офтальмологии UCL и Moorfields Eye Charity.

Доктор Леон Литвак, главный редактор проекта "Письма Чарльза Диккенса", отметил: "Иронично, но тем не менее радостно, что место, где происходили такие злоупотребления, превращается в новый современный глазной центр, который, мы верим, будет заботиться о тех, кого он лечит, лучше, чем это было более 160 лет назад".

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