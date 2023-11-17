Нашли за 80 лет: ученые идентифицировали останки пропавшего без вести пилота Второй мировой

Благодаря современным технологиям исследователи смогли найти останки американского пилота и идентифицировать их. Он был одним из членов экипажа бомбардировщика, разбившегося на Сицилии во время Второй мировой войны.

Related video

Около 80 лет назад, во время Второй мировой войны, на Сицилии, Италия, разбился американский бомбардировщик. Среди членов экипажа был 2-й лейтенант Гилберт Халдин Майерс, судьба которого после катастрофы оставалась загадкой, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теперь, благодаря передовым методам криминалистики, Майерса наконец удалось идентифицировать. Самолет, на борту которого находились он и пять других членов экипажа из ВВС США, упал примерно в 0,8 километра от аэродрома Скиакка в июле 1943 года.

Исследованием останков Майерса руководили команда по поиску и идентификации жертв конфликтов Крэнфилдского университета (CRICC) и Агентство по учету военнопленных и пропавших без вести (DPAA) Министерства обороны США.

CRICC, состоящий из 20 судебно-медицинских экспертов, тщательно раскопал место катастрофы. Дэвид Эрриксон, старший преподаватель археологии и антропологии в Институте судебной медицины Крэнфилда, пояснил: "Во время наших операций мы систематически раскапывали землю, тщательно исследуя каждый кусочек, который мог быть костью или другой уликой".

В сложных условиях сицилийского места раскопок применен мокрый скрининг — процесс, когда раскопанный материал просеивают через воду, чтобы отделить и проанализировать человеческие останки и артефакты.

Среди обломков самолета команда успешно нашла человеческие останки. Затем их отправили в лабораторию DPAA, которая известна как самая большая и самая разнообразная библиотека идентификации скелетов в мире. Судебные антропологи, используя анализ ДНК и другие доказательства, такие как личные вещи, подтвердили, что найденные останки принадлежат 2-му лейтенанту Гилберту Халдину Майерсу.

Дэвид Эрриксон выделил важность этого открытия, заявив: "Возвращение останков 2-го лейтенанта Майерса не только облегчает надлежащее полное захоронение с воинскими почестями, но и позволяет семье получить любые найденные личные вещи. Самое важное, это приносит завершение для семей тех, кто пропал без вести или погиб в бою".

Майерса похоронили 10 ноября в Сент-Питерсбурге, штат Флорида.

Идентификация пилота является частью больших усилий, поскольку более 72 000 американских военнослужащих времен Второй мировой войны остаются пропавшими без вести, и есть надежда, о 39 000 из них можно узнать. Однако, на этом пути существуют определенные трудности.

Важно

Репрессировал церковь и венгров: на Закарпатье нашли останки майора НКГБ и его жертв (фото)

Николас Маркес-Грант, судебный антрополог из Крэнфилдского института судебной экспертизы, пояснил: "Иногда такие раскопки могут не дать ничего или оставаться неоднозначными", ссылаясь на такие проблемы, как измененный рельеф местности или использование земли после инцидента.

Несмотря на эти вызовы, Маркес-Грант добавил, что такие находки, как у Майерса, демонстрируют возможность поиска пропавших без вести во время конфликтов.

Он заявил: "В этом случае участие в поисках пропавшего без вести военнослужащего было большой привилегией, что позволило семье Гилберта Халдина Майерса успокоиться".

Ранее Фокус писал, что Чингисхан убил достаточно людей, чтобы охладить целую планету.

А также мы рассказывали, как сотни останков древних людей оказались в водах гималайского озера Роопкунд.