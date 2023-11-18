Носитель взорвался: SpaceX второй раз запустила в космос ракету Starship, как прошло испытание

Во время полета ракета Starship должна была пролететь вокруг Земли и приземлиться в Тихом океане в районе Гавайских островов. В NASA похвалили компанию Илона Маска, но подчеркнули, что специалистам еще есть чему поучиться.

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Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, 18 ноября провела второй пуск сверхтяжелой ракеты Starship. Испытания прошли неудачно, видеозапись транслировали в соцсети X (ранее Twitter).

Starship запустили со стартовой площадки Starbase SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Первая ступень ракеты, носитель Super Heavy, отделился от корабля и взорвался в воздухе. Связь со второй ступенью после этого оборвалась.

Радиостанция ВВС уточняет, что связь с кораблем пропала приблизительно через восемь минут после старта. После этого была запущена функция самоуничтожения Starship.

В компании SpaceX говорят, что полет был гораздо дольше, чем при первой попытке в апреле. В прошлый раз проблемы у ракеты возникли через четыре минуты после старта — она не отделилась от носителя. При втором запуске связь с ракетой потерялась через 11,5 минут после старта.

"Нам удалось собрать так много данных. Все это поможет нам улучшить ракету перед следующим полетом", — сказала менеджер SpaceX Кейт Тайс.

Кроме этого, в SpaceX надеялись, что во время тестового полета Starship выполнит неполный виток вокруг Земли и приземлится в Тихом океане в районе Гавайских островов.

Директор NASA Билл Нельсон поздравил компанию SpaceX с успешным пуском ракеты.

"Космический полет — рискованное приключение, требующее решимости и смелых инноваций. Сегодняшний полет — это возможность поучиться и снова повторить попытку", — отметил он в соцсети X.

Напомним, Илон Маск ранее обещал, что SpaceX планирует посадку космического корабля Starship на Марсе через 4 года. Миллиардер хочет обустроить первую колонию на Марсе.

Фокус ранее писал об открытии первого офиса компании SpaceX в Европе. По данным СМИ, он откроется в ирландском Дублине.