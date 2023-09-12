Илон Маск открывает в Европе представительство SpaceX

По мнению экспертов, европейский офис понадобился главе корпорации SpaceX Илону Маску, чтобы увеличить продажи сервиса спутников связи Starlink.

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Первый европейский офис, которым будет руководить сам Илон Маск, открывается, по информации газеты The Times, в ирландском Дублине. Как объясняет источник издания, выбор этой страны обусловлен глобальным ростом популярности системы спутникового интернета Starlink на мировом рынке, а также планами компании формировать там финансовый отдел.

"С этим связано множество финансовых обязательств…, и поэтому SpaceX рассматривает возможность создания команды в Ирландии с целью выполнения всех договоренностей в отношении бизнеса Starlink", — добавил собеседник.

Сейчас провайдер Starlink обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет в более чем 60 странах. Компания уже доставила на орбиту более 4,5 тысяч микроспутников. Ранее SpaceX заявляла, что запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 миллиардов долларов США.

Глобальный космический рынок сегодня

Согласно данным ведущих космических исследований, стоимость мирового космического рынка выросла в 2022 году до 546 миллиардов долларов, показав рост на 8%. Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет рынок вырастет еще на 41%, демонстрируя стабильность, несмотря на спад в мировой экономике, в том числе в космической отрасли. Аналитики компании Morgan Stanley прогнозируют, что суммарная стоимость космической отрасли достигнет к 2030 году триллиона долларов.

Важно

Манипулирует политикой: в Сенате США требуют расследовать деятельность Илона Маска, — СМИ

Американский "Космический фонд" сообщает, что в целом в 2022 году было реализовано 186 космических запусков, по сравнению со 145 в предыдущем году. Из них 81 — это запуски с коммерческой миссией, 50 из которых осуществила компания SpaceX, являющаяся лидером в этой индустрии.

В сфере космических расходов по-прежнему лидируют США с долей почти 60%. Китай идет следующим с 14%, а Европейское космическое агентство занимает третье место с долей 5%.

Напомним, что Сенат США требует расследовать деятельность Илона Маска, обратив внимание на некоторые аспекты его работы.

Кроме того, Маск, скорее всего, причастен к исчезновению сигнала спутников Starlink возле Крыма в первые месяцы российской агрессии в Украине. При этом диктатор Путин назвал Маска выдающимся человеком и осыпал его комплиментами.