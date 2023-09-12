Ілон Маск відкриває в Європі представництво SpaceX

На думку експертів, європейський офіс знадобився главі корпорації SpaceX Ілону Маску, щоб збільшити продажі сервісу супутників зв'язку Starlink.

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Перший європейський офіс, яким керуватиме сам Ілон Маск, відкривається, за інформацією газети The Times, в ірландському Дубліні. Як пояснює джерело видання, вибір цієї країни зумовлений глобальним зростанням популярності системи супутникового інтернету Starlink на світовому ринку, а також планами компанії формувати там фінансовий відділ.

"Із цим пов'язано безліч фінансових зобов'язань..., і тому SpaceX розглядає можливість створення команди в Ірландії з метою виконання всіх домовленостей щодо бізнесу Starlink", — додав співрозмовник.

Наразі провайдер Starlink забезпечує високошвидкісний доступ до інтернету в більш ніж 60 країнах. Компанія вже доставила на орбіту понад 4,5 тисячі мікросупутників. Раніше SpaceX заявляла, що запуск загалом 11 тисяч супутників і введення їх в експлуатацію коштуватиме 10 мільярдів доларів США.

Глобальний космічний ринок сьогодні

Згідно з даними провідних космічних досліджень, вартість світового космічного ринку зросла у 2022 році до 546 мільярдів доларів, показавши збільшення на 8%. Прогнозується, що протягом наступних п'яти років ринок зросте ще на 41%, демонструючи стабільність, незважаючи на спад у світовій економіці, зокрема в космічній галузі. Аналітики компанії Morgan Stanley прогнозують, що сумарна вартість космічної галузі досягне до 2030 року трильйона доларів.

Важливо

Маніпулює політикою: у Сенаті США вимагають розслідувати діяльність Ілона Маска, — ЗМІ

Американський "Космічний фонд" повідомляє, що загалом у 2022 році було реалізовано 186 космічних запусків, порівняно зі 145 у попередньому році. З них 81 — це запуски з комерційною місією, 50 з яких здійснила компанія SpaceX, що є лідером у цій індустрії.

У сфері космічних витрат, як і раніше, лідирують США з часткою майже 60%. Китай йде наступним з 14%, а Європейське космічне агентство посідає третє місце з часткою 5%.

Нагадаємо, що Сенат США вимагає розслідувати діяльність Ілона Маска, звернувши увагу на деякі аспекти його роботи.

Крім того, Маск, найімовірніше, причетний до зникнення сигналу супутників Starlink біля Криму в перші місяці російської агресії в Україні. При цьому диктатор Путін назвав Маска видатною людиною та обсипав його компліментами.