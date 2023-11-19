Видели лишь несколько человек: очень редкое поведение китов-убийц впервые сняли на видео

В новом сериале National Geographic косатки использует антарктические айсберги в качестве средства, чтобы потереть зудящую кожу.

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Исследователям впервые удалось запечатлеть чрезвычайно редкое поведение косаток. На кадрах, снятых с помощью с дронов, которые будут показаны в новом сериале National Geographic "Невероятные путешествия животных", демонстрируется процесс "ухода за кожей" косаток. Об этом сообщает Newsweek.

В опубликованном ролике косатки использует антарктические айсберги в качестве средства, чтобы потереть зудящую кожу.

"Это настолько редкое поведение, что его свидетелями были лишь несколько человек", — объяснила в интервью журналистам одна из продюсеров фильма Сара Гиббс.

Косатки обитают в холодных водах Антарктиды, одних из самых холодных на планете, настолько, что животные даже не могут сбросить кожу, что вызывает у них проблемы со здоровьем.

"Всем приходится заботиться о своей коже, но у этого стада косаток уникальная проблема. Они не могут линять в море, где минусовая температура, на их коже накапливаются желто-зеленые водоросли", — отметила Гиббс.

Чтобы поддерживать кожу в должном состоянии, косаткам приходится совершать путешествия в тропические воды и преодолевать расстояние в более чем 10 тысяч километров. Такое путешествие длится несколько недель: животные линяют и поддерживают себя в чистоте.

Но порой косатки прибегают к решениям попроще.

"Эта семья косаток научилась отшелушивать внешние поверхности своей кожи с помощью айсберга. Еще один пример того, насколько умны и находчивы эти китообразные", — отметила исследовательница.

Такое поведение впервые заметили известные ученые-косатковеды Джон Дурбан и Холли Фернбах, когда проводили исследования этой группы антарктических косаток и их миграции.

До сих пор подобное поведение наблюдалось только у одной семьи косаток, которых еще называют китами-убийцами, а в реальной жизни это видели лишь несколько человек.

Напомним, что характерное для косаток поведение, когда они одичало атакуют лодки в Гибралтарском проливе, может быть признаком агрессии или чем-то иным.

Также сообщалось, что на Хэллоуин косатки в течение часа атаковали лодку и потопили ее, но ученые все еще не знают причины такой активности.