Бачили лише кілька людей: дуже рідкісну поведінку китів-убивць уперше зняли на відео

У новому серіалі National Geographic косатка використовує антарктичні айсберги як засіб, щоб потерти сверблячу шкіру.

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Дослідникам уперше вдалося зафіксувати надзвичайно рідкісну поведінку косаток. На кадрах, знятих за допомогою дронів, які будуть показані в новому серіалі National Geographic "Неймовірні подорожі тварин", демонструється процес "догляду за шкірою" косаток. Про це повідомляє Newsweek.

В опублікованому ролику косатка використовує антарктичні айсберги як засіб, щоб потерти сверблячу шкіру.

"Це настільки рідкісна поведінка, що її свідками були лише кілька людей", — пояснила в інтерв'ю журналістам одна з продюсерів фільму Сара Гіббс.

Косатки мешкають у холодних водах Антарктиди, одних із найхолодніших на планеті, настільки, що тварини навіть не можуть скинути шкіру, що викликає у них проблеми зі здоров'ям.

"Усім доводиться піклуватися про свою шкіру, але в цього стада косаток унікальна проблема. Вони не можуть линяти в морі, де мінусова температура, на їхній шкірі накопичуються жовто-зелені водорості", — зазначила Гіббс.

Щоб підтримувати шкіру в належному стані, косаткам доводиться здійснювати подорожі до тропічних вод і долати відстань у понад 10 тисяч кілометрів. Така подорож триває кілька тижнів: тварини линяють і підтримують себе в чистоті.

Але часом косатки вдаються до простіших рішень.

"Ця сім'я косаток навчилася відлущувати зовнішні поверхні своєї шкіри за допомогою айсберга. Ще один приклад того, наскільки розумні та винахідливі ці китоподібні", — зазначила дослідниця.

Таку поведінку вперше помітили відомі вчені-косатознавці Джон Дурбан і Холлі Фернбах, коли проводили дослідження цієї групи антарктичних косаток та їхньої міграції.

Досі подібна поведінка спостерігалася тільки в однієї сім'ї косаток, яких ще називають китами-вбивцями, а в реальному житті це бачили лише кілька людей.

Нагадаємо, що характерна для косаток поведінка, коли вони здичавіло атакують човни в Гібралтарській протоці, може бути ознакою агресії або чимось іншим.

Також повідомлялося, що на Геловін косатки протягом години атакували човен і потопили його, але вчені все ще не знають причини такої активності.